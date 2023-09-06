Çok sayıda yatırımcı güncel döviz fiyatlarını araştırmak için internete yöneldi ve dolar ve avronun Türk lirası cinsinden güncel değerini sorguladı. Sizlere en güncel bilgileri sunmak için, 6 Eylül 2023 Çarşamba günü dolar ve euro için geçerli kurları ve güncel rakamları derledik. İşte konu ile alakalı tüm ayrıntılar ve güncel rakamlar.

Haftanın üçüncü işlem gününde dolar ve avronun güncel kurlarına ilişkin yaygın bir merak söz konusuydu. Bu para birimlerinde son dönemde yaşanan dalgalanmalar göz önüne alındığında, milyonlarca kişi en son alış ve satış fiyatlarını öğrenmek için arama motorlarına başvurdu. Sizleri bilgilendirmek amacıyla, 6 Eylül 2023 Çarşamba günü itibariyle dolar ve avro kurlarına ilişkin en son güncellemeleri haberimize aldık. İşte detaylar.

PİYASALARI İLGİLENDİREN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14:00'te Beştepe'de Orta Vadeli Programı açıklayacak. Bu program yüksek enflasyonla mücadele etmeyi ve ithalatı kısıtlayıp ihracatı artırarak cari açığı azaltmayı hedefliyor. Enflasyonla mücadeleye ilişkin Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Erdoğan, psikolojik faktörler ve fiyatları etkileyen mekanizmalar da dahil olmak üzere hayat pahalılığını artıran faktörlerle mücadele gösterilen çabayı vurguladı.

Ağustos ayı enflasyonunun beklentileri aşması üzerine küresel yatırım bankaları Türkiye'ye ilişkin tahminlerini revize etmeye başladı. JP Morgan yılsonu enflasyon tahminini yüzde 3 artırarak yüzde 65'e çıkarırken, Bank of America ve Morgan Stanley tahminlerini sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 66'ya yükseltti.

DOLAR VE EURO KAÇ LİRA OLDU?

Dolar son işlem seansında 26,7616 TL'den kapandı. Şu anda dolar/TL kuru alışta 26,7572 lira, satışta 26,7661 lira seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan euro bugün olumlu bir seyir göstererek yüzde 0,49'luk bir artış yaşadı. Dün euro 28,7671 TL'den kapanmıştı. Şu anda ise 28,7193 TL'den alınıp 28,8151 TL'den satılabiliyor.