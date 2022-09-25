6 bankadan süper açıklama: Bankalarda hesabı olanlar dikkat! Ziraat Vakıf Garanti Akbank ve Diğerleri Nakit Ödemesi

Ziraat Bankası Vakıfbank, Garanti Bankası Akbank Denizbank ve Finansbank tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 50000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılacağı açıklandı. Son zamanlarda özellikle bankaların yapmış oldukları ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte kredi kullanacak olan vatandaşların şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanarak, ihtiyaç kredisi alabileceği haberi de verildi. Bankalar üzerinden sizlerde ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden aynı gün içinde hemen ödeme alabilecek ve nakit kredinizi kullanarak sizlerde destek kredilerinden faydalanabilir ve hesaplarınıza anında ödemeler yatırabilirsiniz.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda özellikle 6 banka tarafından yapılan kampanyalar düşük faiz olarak verilecek. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz kampanyalar üzerinden destek kredisi almak isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenecekleri ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak, aynı gün içinde kredi ödemeler alabilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank, Garanti Bankası Akbank Denizbank ve Finansbank üzerinden sizlerde ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, şubelere gitmeden hemen aynı gün içinde kredi ödemenizi alabileceğiniz bu kampanyalar ile birlikte 5 dakika içerisinde sonuç öğrenebilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank, Garanti Bankası Akbank Denizbank ve Finansbank üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar başvurularını eğer internet üzerinden yapmak istiyorlarsa internet bankacılığını kullanarak şubelere gitmeden de 36 ay vadeli tüketici kredisi kullanabilir.

BAŞVURU

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, şubelere gitmeden hemen internet sitesine giriş yaparak, burada kredi başvuru formunu doldurabilir ve nekadar onay aldığınızı görebilirsiniz.

Garanti Bankası ile birlikte Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilerin banka hesapları olmaları durumunda daha düşük faiz oranlarıyla kredi alabilmeleri için bankaların kendi mobil uygulamaları üzerinden başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor.

Denizbank ve Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartlara uygun olarak kredi kullanacak olan vatandaşlar ise şubelere gitmeden SMS atarak hemen başvurusunu gerçekleştirebilir. Cep telefonunuz üzerinden kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, DenizBank Cebimde kredi kampanyasına katılmış olacaksınız. Denizbank haricinde, Finansbank üzerinden de SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar Tc kimlik numarasını 50 30 numarasına göndererek kredi başvurusunda bulunabilir.