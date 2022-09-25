Beklenen duyuru!! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli sıkıntı çekmeyecek dedi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan emekli duyurusu sonrasında kamu bankaları harekete geçti ve emekli maaşı alan vatandaşlara 35 bin TL'ye kadar nakit ödemesi vereceğini açıkladı. Emekli maaşını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almak isteyen vatandaşlar için 36 ay vadeli gelir belgesiz ve masrafsız olarak verilecek bu Kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen kişilere Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank aynı gün içinde Kredi ödemelerini yaparak rahat bir nefes aldıracak.

Emekli maaşı hesabınız üzerinden 35 bin TL ödeme almak isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyada ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 3 dakika içerisinde sonuç verilerek internet bankacılığı uygulaması aracılığı ile birlikte de kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları emekli kampanyası ile birlikte şartlara uygun olan tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanmalarına olanak sağlanacak ve onaylanan bu kredileri hesaplarınıza yatırarak sizlerin daha önce Kredi alsanız bile düşük faizlerle işlem yapmanızı göz yumacaktır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler en yakın banka şubeleri üzerinden yapacakları işlemler haricinde şubelere gidecek zamanı olmayan kişiler için internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak veya internet bankacılığı uygulaması üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirerek devlet destekli emekli kredisi alabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvurular sonrasında Kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli ve 35.000 TL nakit kredi hemen aynı gün içinde ödemeleri hesaplara yatırılmaktadır.