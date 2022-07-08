Ziraat Bankası ve Vakıfbank Tarafından Konut Kredisi Paketleri Veriliyor! Faizler çok düştü

Kamu bankaları ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara avantajlı kredi imkânları sunmaya devam ediyor. Düşük faiz miktarı ve makul olarak geri ödeme seçenekleri ile kira öder gibi bireyleri ev sahibi yapmaya hazırlanmış olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi paketlerini açıkladı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara cazip faiz miktarı ile kredi imkânı tanıyor.

Kamu bankaları ev sahibi olmak düşüncesinde olan vatandaşlara avantajlı kredi imkânları sunmayı düşünüyor. Düşük faiz miktarları ve makul olarak geri ödeme seçeneği ile kira şeklinde ödenir gibi vatandaşları ev sahibi yapmak için hazırlanıyor. Ziraat Bankası ve VakıfBank ev kredisi paketlerini vatandaşlara duyurdu. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara cazip faiz oranları kapsamında kredi sunuyor.

Ziraat Bankası yeni konut kredisi kapsamında%1.29'dan başlamış olan faiz miktarı uyguluyor. Çalışanın artısı konut kredisi ve emeklilerin artısı konut kredisi kapsamı dahilinde yüzde bir, 29'dan başlayan faiz miktarı ile emekli ve çalışanlara özel olanlar tanınıyor.

Diğer konut kredisi taleplerinde ise %1,29 faiz miktarı uygulanması devam ediyor. 250.000 Türk Lirası kredi maksadı ile 120 ay vade ile Yeni konutlarda geçerli ayrı 4117 TL ödeme yaparak ev sahibi olma şansınız olabilir.

Standart Sarı Panjur Konut Kredisi Vakıfbank'tan

120 aya varmış olan vadelerden siz de faydalanabilirsiniz. Erken ödeme yapılması halinde alakalı yasa kapsamı içinde kredinin kalan kısmı 36 ay ve altında ise erken ödenen tutarı %1'i 30 ay üstünde ise %2'si kadar erken ödeme tazminatı alınmış olacak. Teminat olarak Satın almış olduğunuz evin ipoteği yeterli olacak. Ancak banka lüzumlu gördüğü durumlarda ek teminat talep etme hakkı bulunuyor.

Konut finansmanı konut edinmeleri maksadıyla veya sahip oldukları konutların teminatı altında tüketici olan vatandaşlara kredi kullandırılması ve bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredide kullandırılmasıdır bu kampanya.

İnsanların en basit bir şekilde hem kira ödeyecek hem de ev almalarına olanak sağlanmış olacak. Bu hedefle kurulmuş bir gayrimenkul finansman sistemi olarak vatandaşa sunuluyor. Ayrıca bu çerçevede kullandırılmış olan konut mortgage kredilerinin yasada belirlenmiş olan sermaye pazarı araçları kullanılarak menkul kıymetleştirilmesini ve ikincil piyasalarda yatırımcılara satılmak maksadı ile yine bu kapsamda kredilerin fonlanmasına olanak veren bir sistem şeklidir.

Mortgage yasası olarak tanınmış olan 5.582 sayılı konut finansman sistemi ile alakalı kanun yürürlüğe girme tarihi 06.03 2007 olarak başlamıştı.

Düşük faizli Konut Kredisi Fırsatı!

Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından verilecek olan konut kredisi düşük faizli olacak. Ev sahibi olmak isteyen vatandaş evinde otururken kira öder gibi evinin taksitlerini ödeyebilecek. Krediyi alırken teminat olarak da satın alınmış olan evini teminat olarak gösterebilecek. Fakat banka gerek gördüğü takdirde ilave olarak teminat talep Etme hakkına sahip olacak.

Başlatılmış olan bu kredi imkânı pek çok vatandaşı ev sahibi etmeye yönelik şekilde ayarlanmıştır. Vatandaşlar basit bir şekilde kira ödemesi yapar gibi ev taksitini verebilecek ve bu şekilde kendi evinin sahibi olacak. Konut finansmanı vatandaşlara konut edinebilmeleri için ya da sahip olduğu konutların teminatı kapsamında tüketici durumunda olan vatandaşlara kredi vermiş olacak.

Ödemelerin süresi 120 aya Baran vade ile vatandaş faydalanabilecek. Şayet erken ödeme durumu söz konusu olursa yasa kapsamında kredinin kalan vadesi 36 ay ve altında ise erken ödenen tutarın yüzde birine erken ödeme tazminatı alınacak. Şayet 36 ay üstünde ise %2'si kadar erken ödeme tazminatı alınmış olacak.