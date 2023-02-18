20 Şubat'tan sonra bankaya gitmeden ödeme: 30.000 TL nakit almak için tek yapmanız gereken...

30000 TL kadar nakit ihtiyacı, olup ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yeni bir kampanya başladı. 20 Şubat tarihinden sonra ay sonuna kadar başvurularını, Denizbank, Akbank Yapı Kredi Bankası üzerinden gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hızlı bir şekilde bankalar tarafından kredi imkanı sağlanacaktır. 30000 TL'ye kadar bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara bankalar belirli şartlar dahilinde, ödemeler vermektedir.

Denizbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin kredi notuna bakarak ay sonuna kadar vereceği tüm kredilerde gelir belgesi istemeden işlem yapmaktadır. Sizlerde bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsunuz ve başvuru şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirmek için hemen işlemlerinizi, bankanın internet üzerinden yapabilirsiniz.

İnternet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi başvurusu...

Denizbank, Akbank Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurularını internet bankacılığı aracılığı ile birlikte yapmak isteyen tüm vatandaşlar, kredi işlemlerini sadece mobil uygulama üzerinden yapmak istiyorsa, cep telefonlarına veya tabletlerine indirmiş oldukları mobil uygulamalar üzerinden giriş yaparak, kredi alabiliyor.

3 banka üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri hesaplarına yatırılarak, hemen kullandırılmaktadır. Denizbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan bu duyurularda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri vereceğini açıkladı.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak başvurularınızı gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz bu kampanyalarda 30000 TL ödeme alan vatandaşlar, 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak ihtiyaç kredisi alabiliyor.