5500 TL Geliri Olanlara Duyuru Yapıldı, Bankalar Bu Kişilere Maaşlarının 12 Katı Nakit Ödemesi Yapıyor

Bankalar üzerinden nakit kullanmak isteyen kişilere 5500 TL geliri olan kişiler için maaşlarının 12 katı kadar kredi kampanyası yapılacağı açıklandı. Kamu bankaları üzerinden ve özel bankalar üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere maaşlarının 12 katı kredi verileceği açıklandı. Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları ile birlikte ayrıca banka şubelerine gitmeden internet bankacılık'ları üzerinden özel bankalar aracılığı ile birlikte kredi kullanabilecek ve 50000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz bu kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yapabileceksiniz.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin kendi kredi politikalarına uygun olmalarıyla birlikte sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda hızlı bir şekilde kredi onayı vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası kredi başvurusu

Devlet bankası olan Ziraat Bankası, 5500 TL ve üzerinde geliri olan emekli ve çalışan vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirmeleri yönelik kredi kampanyasını duyurdu. Başvuru yapmak istiyorsanız sizlerde hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kampanyasını bankanın internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabiliyorsunuz. Size yakın olan bir Ziraat Bankası şubesine giderek de başvurularınızı gerçekleştirebilecek ve banka üzerinden hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar ise emekli maaşı üzerinden alacakları bu krediler ile birlikte başvurularını gerçekleştirerek, yüksek limitli krediler kullanmaktadır. 50000 TL ile 100000 TL arasındaki ihtiyaç kredisinde 24 ay vadeli olarak işlem yapılmaktadır.

Akbank kredi başvurusu

Akbank üzerinden başlatılan kredi kampanyasında özellikle banka hesabı olan vatandaşların Akbank Direkt uygulamasına girerek hızlı bir şekilde kredi olabileceği haberi geldi. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara banka hızlı bir şekilde kredi sonucu vermektedir. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaptıktan sonra sizler de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız da banka sizlere kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda kredi imkanı sunacaktır. Sms ile yapmış olduğunuz kredi başvurusunda, kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilir.