Son dakika haberi emekliler için geldi. 53 Yaş Üzerinde Olan ve Emekli Maaşı Alan Kişilere 7 bin 500 TL Ödeme Geliyor! Halkbank tarafından emeklilere has sunulan mutlu emekli ihtiyaç kredisi kampanyasıyla Ağustos ayında tüm emeklilerin yüzü gülecek. Son zamanlarda ülkemiz piyasasında en çok da döviz fiyatlarının artmasıyla beraber akaryakıtla birçok gıda türünde de vatandaşlar bu masrafları zor karşılıyor. Tüm bu durumların imdadına yetişen Halkbank sayesinde her şey artık daha kolay bir hale gelecek.

2022 yılında bankaların emeklilere yönelik sunduğu bu kampanyalar, bankacılık hizmetlerinden en iyi halde faydalanma olanağı da sunmaktadır. Koronavirüs pandemi sürecinin etkisi ile yüksek enflasyon rakamlarının artmasıyla nakit sorunu çeken kişilere kamu bankası Halkbank’tan yardım haberi geldi. Halkbank’ın emeklilere özel olarak hazırladığı bu kampanya şimdiden çok konuşulacak gibi görünüyor.

Halkbank’ın verdiği bu kredi, maaş taşıma sözü verilmesi halinde sağlanıyor. Kişilere 120 bin TL’ye dek kredi sağlanmış oluyor. Bildiğiniz üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun getirdiği açıklama doğrultusunda 50 bin TL’ye dek nakit çekimlerde 36 ay vade olanağı seçilirken 50 bin TL’den çok ihtiyaç ya da öteki kredi türlerinden kullanılması durumunda en çok 24 aylık vade olanağı seçilebiliyor.

Bu doğrultuda Halkbank tarafından %1.55’ten başlayan kredi faiz oranlarıyla emeklilerin rahat etmesi de sağlanmış olacaktır. Daha şimdiden her emekli için hayırlı olsun, bu özel krediyi güle güle harcayın. Mutlu kalın.