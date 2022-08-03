5 Milyon üzerindeki tüm emeklileri ilgilendiren haber: Duyuru yapıldı! 3 gün içinde 5500 TL ödeme olacak

Emekli olan vatandaşlar için bankalar son zamanlarda oldukça fazla kampanya yapıyor. Milyonlarca emeklinin merak ettiği bir diğer kampanya ise promosyon ödemeleri olmaktadır. İş bankası yaptığı yeni emekli promosyon kampanyasını duyurdu. Emekli maaşı İş bankası üzerinden alan kişilere maaşlarına göre ödemeler yapılacak. En fazla 5500 TL'ye kadar alacağınız bu ödemeler için maaşınız ve 3 yıl boyunca emekli maaşınızın İş bankası üzerinde olacağını kabul etmeniz gerekmektedir.

Maaşınızı Taşıyarak Alabileceksiniz!

Bu kampanyadan faydalanmak isteyenler maaşlarını iş bankasına taşıması gerekiyor. Bankaya maaş taşımanız durumunda 5000 TL'ye kadar sizlere emekli promosyonu verilmektedir. Emekli maaşını alan kişiler ayrıca emekli yakınını getirdiğinde de 500 tl ek promosyon alacak ve bu şekilde 5500 TL emekli promosyonu imkanı sağlanacak.

Bankaların yaptığı bu kampanyalar 30 Eylül 2022 tarihine kadar geçerli olmaktadır. İş bankası maaş ödemesini alacak kişilere taşıma sonrasında maaşlarına göre 3 gün içinde sonuç vermektedir.

emekli maaşını taşıyacak olan kişilerin SGK emeklisi olması durumunda bu ödemeleri alabileceklerdir. 0 ile 1499 TL arasında emekli maaşı alan kişilere banka 3500 TL ödeme vermektedir. 1500 TL ile 2499 TL arasında emekli maaşı alan kişilere 4250 TL ödeme verilirken 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan kişilere ise 5000 TL emekli promosyonu verilmektedir.

Başvurunuzu yaptıktan hemen sonra sizlere 3 gün içinde bu işlemler yapılmaktadır. Eğer maaş taşıma yaptıysanız emekli maaşınız ile birlikte promosyon alabileceksiniz. Emekli maaşınızı İş bankasına taşıdıktan sonra sadece emekli promosyonu değil daha farklı emekli kampanyalarına da katılabileceksiniz. Maaş taşıyan kişilere borç kapatma kredisi dahil olmak üzere bir çok kredi kampanyası düşük faizlerle yapılmaktadır.