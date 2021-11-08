Son Dakika Haberi! Milyonlarca Emekliye Müjde! Bankaların Ödeme Detayları Belli Oldu. Detaylar Haberimizde…

SGK’ dan emekli olan yurttaşlara müjde geldi. Türkiye Emekliler Derneği tarafından Cumhurbaşkanı’na iletilen ek ödeme ile ilgili talepte müjde… Söz konusu talep uygulamaya geçer ise emekliler 600 TL ek ödeme alabilecek.

SGK’ dan emekli olacak olan yurttaşlara müjdeli haber mi var? Türkiye Emekliler Derneği tarafından Cumhurbaşkanı’na iletilen ek ödeme ile ilgili detaylar belli olmaya başlıyor. Söz konusu ek ödeme hayata geçtiğinde emeklilere 600 TL tutarında ödeme yapılacak. Ocak ayında alınan zamdan sonra Temmuz ayında da büyük oranda zam alan emeklilere sevindirici haber gelebilir mi?

2020 yılı için çalışanlara asgari geçim indirimi olarak en az 220 TL ödeme yapıldığını ifade eden Türkiye Emekliler Derneği, emeklilere vergi iadesinin yerini alan ek ödeme imkânını %4 ile %5 seviyesinden a yükseltilmesi konusunda talebini belirtti. İletilen bu talep hayat geçtiğinde milyonlar emeklinin her ay maaşlarında oranında ek ödeme yansıyacak.

Emeklilere şu ana kadar yapılan ek ödeme tutarı iki katına çıkmış olacak. En düşük tutar 59,94 TL den 119,88 TL ye yükselirken, en yüksek tutar 241,15 TL den 602,87 TL ye çıkmış olacak.

Emekliye 600 TL Ek Ödeme Müjdesi Gelir Mi?

Türkiye Emekliler Derneği, emeklilerin yüzünü güldürmek için vergi iadesi yerine geçen ek ödemede iyileştirme ve zam yapılması konusunda taleplerini yetkili makama iletti. Emeklilere her ay %4 ile %5 arasında verilen ek ödemenin oranı yükseltilmesi çağrısını basın yolu ile bildirdi. Söz konusu talep uygun görülüp uygulamaya geçirilirse emeklilerin maaşına her ay oranında ek ödeme yapılacak.

Türkiye Emekliler Derneği Talebini İletti

Türkiye Emekliler Derneği, pandemi sürecinde emeklileri rahatlatmak amacı ile ardı ardına müjdeler veren Cumhurbaşkanı’na emekliler ile ilgili taleplerini bildirdi. Dernek tarafından Cumhurbaşkanı’na iletilen talepte pandemi dönemi boyunca emeklilere yapılan katkıların takdir edildiğini bildirerek, tüm kamu personeline minnet duygularını iletti. Ek ödeme konusunda iletilen talebin de uygun görülmesi halinde emeklilerin daha rahat bir yaşam sürmelerinin sağlanacağı düşüncesini paylaştı