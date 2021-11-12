50.000 TL Ödeme Haberi: Sadece Mobil Uygulama Kullananlara Verilecek, Nasıl Alınır?

Mobilden 50.000 TL kredi veren bankalar var mı? Mobilden 50.000 TL kredi nasıl alınır? Online olarak mobil bankacılık üzerinden ihtiyaç kredisi veren bankalar ve bu bankaların kredi başvuru şartlarını sizlerle paylaşacağız. İşte detaylar…

İhtiyaç kredilerinde artık, şubelere gitmeden de kredi başvurusu yapılmaktadır. Özellikle kullanacağınız kredi bireysel olması durumunda bankalar kredi sonucunuzu otomatik olarak sorgulayacak ve sizlere hemen anında sonuç vereceklerdir. Durum böyle olunca iyi müşteri olan kişilerde, artık şubelere gitmeden kredilerini belirli adımları uygulayarak kullanabileceklerdir. Kredi başvurusu yapacak olan kişinin, başvuru yapmadan önce, sicil durumuna göre de kredi kullanacağını söylemek istiyoruz. Kredi başvurusu için ilk olarak kredi notunuzu ve kredi sicilinizi bilmeniz yeterlidir. Bu şekilde aşağıdaki bankalardan online olarak, şubelere gitmeden kredilerinizi kullanabilirsiniz. İşte detaylar…

Akbank Direkt Uygulamasından 50.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Mobil uygulama olarak, kredi alacağınız bankaların başında Akbank gelmektedir. Bu bankada bir hesabınız varsa, banka şartlarına uygun olmanız durumunda, internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda banka hemen sizlere kredi sicilinize ve kredi notunuza göre 50.000 TL’ye kadar limitli krediler verecektir. Kredi sonucu olumlu olan kişiler, banka şubelerine gitmeden bu kredileri hesaplarına atabilmektedirler. Sizlerde 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli Akbank Direkt bankası kredisini kullanmak istiyorsanız, bu bankada hesabınızın olması ve bu hesaba bağlı bir internet bankacılığı şifrenizin olması gerekmektedir. Başvuru yaptığınızda onay alırsanız, hemen hesabınıza aktardığınız parayı ATM’lerden çekebilirsiniz.

Finansbank Mobil Uygulamasından 50.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

QNB Finansbank üzerinden de 50.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka müşterisi olmanız durumunda 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli kredinizi, internet bankacılığı üzerinden hemen hesaba atabilirsiniz. İnternet bankacılığına giriş yaptığınızda, banka hemen sizlere ne kadar kredi alacağınızı söyleyecektir. İnternet bankacılığı üzerinden başvuru yapmak istemeyenler ne kadar kredi aldıklarını öğrenmek için TC kimlik numarasını 5030’a gönderebilirler. Bu şekilde kredi onayı alırsanız, bu onaylı kredinizi de mobil bankacılık üzerinden hemen hesabınıza atabileceksiniz. Banka sizin kredi notunuza göre faiz oranı uygulayacak ve o şekilde kredi kullandıracaktır.

CepteTEB Mobil Bankacılık Uygulamasından 50.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Cepte TEB, sadece şubesiz bankacılık olduğu için, banka sicili uygun olan kişilere hemen kredi imkanı vermektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda, şartlara uygunsanız, bankadan kredinizi kullanabilirsiniz. CepteTEB mobil uygulaması üzerinden 50.000 TL’ye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz. Cepte TEB uygulaması üzerinden ayrıca kredi başvurusu yapmadan önce kredi notunuzu da sorgulayabilir ve 1200 üzeri kredi skorunuzun olması durumunda hemen kredinizi alabilirsiniz. Cepte TEB mobil bankacılık üzerinden 36 ay vadeye kadar kredinizi alabilirsiniz. Banka kredi kullanımı sırasında sizlere 3 ay erteleme imkanı da verecektir. Eğer bankada hesabınız yoksa, internet sitesi üzerinden başvuru yapabilir ve bu başvuru sonrasında kredinizi adresinizde kullanabilirsiniz.