Yapı Kredi Bankası 3 Ay Ertelemeli 75.000 TL Kredi Kampanyası Başladı. Sizlerde bu bankadan 75.000 TL’ye kadar 36 ay vade ile ve 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilirsiniz. Yazımızda sizlere yapı kredi bankası kredi başvurusu nasıl yapılır, kredi başvuru şartları nelerdir, bunlardan bahsedeceğiz. İşte detaylar…

Yapı Kredi Bankası, özellikle bireysel kredilerde müşterilerin tercih ettiği bankalardan birisidir. Yapı Kredi Bankası üzerinden eğer kredi başvurusu yapacaksanız, başvuru yaptığınızda, şartlara uygun olmanız durumunda hemen kredinizi kullanabilirsiniz. Banka şubesinden ve internet bankacılığından kredi kullandıran bu banka, uygun faiz oranları ile müşterilerine kredi imkanı vermektedir.

Sizlerde eğer bir bankadan kredi alacaksanız, bu banka Yapı Kredi Bankası olabilir. Çünkü banka hemen sonuç verip, aynı gün içinde sizlere kredi kullandıracaktır. Bankanın bu kredi kampanyasında onay alabilmeniz içinde bankanın müşteri politikasına uygun olmanız gerekmektedir. Yapı Kredi Bankası 3 ay ertelemeli olarak verdiği bu kredilerde aşağıdaki şartlara uygun olan müşterilere kredi onayı verecektir.

Yapı Kredi Bankası Kredi Başvuru Şartları Nelerdir?

Yapı Kredi bankası üzerinden eğer başvuru yapacaksanız, başvuru yaptığınızda bankanın sizin kimlik numaranızdan bir sorgulama yapacağını söyleyebiliriz. Kredi başvurusu için banka yöntemlerini kullandığınızda 5 dakika içinde kredi sonucu sizlere gelecektir.

Kredi için kredi notu en az 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Daha önceki bir banka çalışmanızın olması ve bu çalışmalarda borçlarınızı düzenli ödemeniz gerekmektedir. Düzenli ödenmeyen borçlar varsa, kredi notunuza ve kredi sicilinize etki edecektir. Ayrıca bankadan kredi alacak olan müşteriler, bankalardan icralık ve avukatlık olmaması da gerekiyor. Bu şartlara uygunsanız hemen başvurunuzu yapabilir ve 75.000 TL’ye kadar ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası 75.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden eğer 75.000 TL kredi kullanacaksanız, başvuru yapacağınız ilk yöntem bankanın SMS sistemi olabilir. Bir mesaj atarak ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz. Buna göre banka kredi başvurusu için cep telefonunuzun mesaj kısmına girip Bireysel TC KİMLİK ve Aylık Gelir yazmanız gerekiyor. Bu mesajı daha sonra 4411’e gönderirseniz, kredi sonucunuz hemen belli olacak ve onaylanan krediniz varsa bu kredinizi en yakın banka şubesinden kullanabileceksiniz.

Eğer sms ile başvuru yapamadıysanız veya yapmak istemiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine girip başvuru formunu doldurabilirsiniz. Başvuru sonrasında size verilen referans numarasından da kredi sonucunuzu görebilir, başvuru esnasında yazdığınız cep telefonuna sonuç gelecektir. Bu şekilde de onaylanan krediniz varsa, onaylı olan tutarı en yakın banka şubesinden kullanabilirsiniz.

Bankanın müşterisi olan ve internet bankacılığı kullanan kişilerde, başvuru yaptıklarında şubelere gitmeden kredi kullanabilmektedirler. Üstelik 75.000 TL kredi alımlarınızda bile banka şubesine gitmeden onay almanız durumunda internet kredisi kullanabilirsiniz. Bu kredilerde başvuru yaptıktan sonra onay alırsanız, hemen kredinizi hesaba atabilirsiniz.