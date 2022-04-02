5000 TL'lik Aylık Ödeme Tutarı İle İş Bankası'ndan Ne Kadar Konut Kredisi Çekebilirsiniz? Konut kredisi çekerek bir konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar kredi maliyetlerini merak etmeye başladı. Nisan ayının ilk gününde İş Bankası resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre aylık 5000 TL taksit ödemesi ile ne kadarlık bir konut kredisi çekilebileceği açıklandı.

İş Bankası Konut Kredisi Kampanyası Katılım Koşulları Neler?

İş Bankasından konut kredisini almak isteyen vatandaşlar, kendilerine sağlanmakta olan bütün avantajları tabii ki de öğrenmek ister. Öncelikli olarak İş Bankası müşterileri avantajlı sayılacak 1 faiz oranı ile konut kredisi çeker. İlk etapta bu kredi faizi ise her ne kadar gözleri korkutsa da aslında enflasyon ile karşılaştırma yapıldığında aylık yüzde 1.95 oranı 1 konut kredisi faiz oranı ile karşılaşmak muhtemeldir.

İş Bankası müşterileri konut kredisi çekmeleri durumunda bu kredileri 120 aylık vade seçeneği ile kullanabiliyor. 120 ay vadeli bir şekilde kullanılacak konut kredisinin çeşitli avantajları vardır. Konut kredileri yüksek miktarlı kredileri grubunda yer almaktadır. Bu sebeple çekilen kredilerin aylık taksitlerinin düşük olabilmesi açısından vade süresinin bir hayli uzun olması gerekiyor. 120 aylık vade seçeneği bu açıdan amaçlanan hedefi sağlayabiliyor. İnsanlar, konut kredisi çekip ev satın aldıktan hemen sonra kredi borçlarını taksitleri ile bankaya geliyor derken zorlanma durumlarını da böylelikle ortadan kaldırmaya çalışıyor.