Nisan Ayı Kamu Bankaları İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar Oldu?

Nisan ayının ilk gününde kamu bankaları resmi internet sayfaları üzerinden yapılan son dakika açıklamalarına göre ne kadarlık faiz ile ihtiyaç kredisi sunulacağı açıklandı. İşte karşınızda 80.000 TL ve 100 bin TL kredi hesaplama tabloları ve çok daha fazlası...

Nisan ayının gelmesi ile beraber bankalar, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında değişiklik yapmaya gittiği nokta bankaların kredi politikalarına göre gerçekleştirilen bu güncellemelerle beraber müşterilerin almış oldukları nakit destekleri karşısında ödemeleri gerekli olan maliyetlerde de çeşitli değişiklikler yapıldı. İhtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar açısından karar verilmesi halinde ilk müracaat edilen bankalardan kamu bankalarının kredi maliyetleri araştırılıyor. Ziraat Bankası, Halk Bankası ile VakıfBankası hangi maliyetler doğrultusunda ihtiyaç kredisini soruyor? Cevabı haberimizde...

Halk Bank 60.000 TL ve 80.000 TL İhtiyaç Kredisi Taksit Hesaplama Tablosunda Hangi Detaylar Yer Alıyor?

Halkbank ihtiyaç kredisi kullanacak müşterilere banka tarafından aylık % 1.89 oranında bir kredi faizi uygulanmaktadır. 24 aylık vade seçeneği ile 60.000 TL'lik bir ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda bankaya her ay 3269 TL'lik bir ödeme gerçekleştirilmesi gerekir. Bu kredinin toplam maliyeti ise 78 bin 465 TL olarak tüketicinin karşısına çıkmaktadır.

Vakıf Bankası'ndan 80.000 TL İhtiyaç Kredisi Çekilmesi Durumunda Nasıl Bir Hesap Tablosu İle Karşılaşılır?

Vakıf Bankası'ndan 60.000 TL kredi çekecek bir müşterinin 24 aylık vade seçeneği içerisinde yüzde 1.91 faiz oranı ile aylık ödeyeceği taksit tutarı 3278 TL oluyor.