5000 TL Ödeme Başladı, TC Kimlik Numaranızı Verip, Hemen Hesaba Yatıyor

Bankalar üzerinden verilecek olan 5000 TL ödemeler bu sabah başladı. Acil para ihtiyacı olan kişilere, bankalara gitmeden verilecek olan bu 5000 TL ödemelerde, 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemelerinde isteyen müşterilere 3 ay erteleme yapan bankalar yayınlandı. Bankalar sabah yaptıkları duyuru ile birlikte, özellikle acil para ihtiyacı olan kişilere bu destek parasını online olarak vereceklerini duyurdu.

TC kimlik numaranızı vererek, bankadan hemen destek alabileceksiniz. Banka hesabı olan kişiler, bankaya gitmeden kredi kullanırken, 5000 TL onayı alan ama hesabı olmayan kişiler ise sadece kimlikle banka şubelerinden bu kampanyaya katılabilecekler. 5000 TL ödeme veren bankalar şu şekilde...

Denizbank 5000 TL Ödeme Veriyor, Başvuru SMS veya İnternetten Yapılıyor

Denizbank üzerinden 5000 TL'ye kadar ödeme imkanı sağlanacak. Banka hesabı olan kişiler, 18 yaşından büyük olması durumunda 5000 TL'ye kadar ödemelerini Denizbank mobil uygulaması üzerinden, banka şubelerine gitmeden alabilecekler. Bankaya giderek işlem yapmak isteyenler ise SMS atarak önce kredi onayı alabilirler.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Kredim TC KİMLİK yazarak 3280 numarasına mesaj atarsanız, banka hemen sizlere kredi sonucunu verecek ve bu sonuca göre hemen onaylı kredilerinizi kullandıracaktır. 5000 TL ve üzerinde de onay alabileceğiniz bu kampanyada şartlara uygun olan kişiler, 36 ay vadeli kredi alabileceklerdir.

TEB Bankası Kampanyaya Dahil oldu, hemen 5000 TL ödeyecek

Bir diğer özel banka olan TEB Bankası üzerinden de 5000 TL nakit ödeme alabileceksiniz. Banka TEB uygulaması, TEB ATM'leri ve TEB şubeleri ile birlikte, müşteri hizmetleri üzerinden de kendi banka müşterilerine destek kredi için yardımcı olmaktadır. TEB bankası üzerinden almış olduğunuz 5000 TL ödeme, 36 ay vadeli olarak ve ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapma imkanı sizlere sunacak.

Banka ayrıca SMS atarak da kişilere 5000 TL ödeme veriyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek, TC KİMLİK numaranızı yazarak 4466 numarasına gönderin. Bu şekilde başvuru yapmış olacak ve hemen sonucunuzu öğreneceksiniz. 4466 numarasına mesaj atmak isteyenler, 3 ay ertelemeli kredilerini alabilmeleri için en az 1200 ve üzerinde bir kredi notunun olması gerekmektedir.

Ziraat Bankası 5000 TL Hesaplara yatıracak, şubeye gitmenize gerek yok

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden de 5000 TL'ye kadar hesabınıza para yatacak. Ziraat Bankası hesabı olan kişiler, bankanın mobil uygulamasını kullanarak düşük faizli kredi kampanyasına katılabilecekler. 5000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde onay verilecek ve 36 ay vadeli kredi şubelere gitmeden kullandırılacak. Özellikle bu bankadan maaş alan kişiler, daha yüksek limitlerde de bankanın online kredi hizmetinden yararlanabilecekler. Bu bankada hesabınız varsa, ziraat bankası mobil uygulaması şifresi alarak hemen başvurunuzu mobil uygulama üzerinden yapabileceksiniz. 5000 TL'ye kadar verilen bu para ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak sunulacaktır.