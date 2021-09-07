Emekliye Sabah Duyurusu, 4400 TL Ödeme Başladı, Son Dakika

Son Dakika: Emekli olan kişilere sabah duyurusu yapıldı. Emekliye son zamanlarda oldukça fazla kampanya yapan bankalar, yeni kampanyalarını duyurdu. Emekli olan kişilerin para ihtiyaçları olduğu zaman kapısını çaldığı bankalardan kredi ve kredi kartı gibi ürünlerin dışında ayrıca avans hesapları da mevcuttur.

Her bankanın kendine özel olarak hazırladığı bu kampanyalar, nakit avans olarak, artı para hesabınıza yatacaktır. Emekli olan kişiler, acil para ihtiyacı olduğunda maaş hesabı üzerinden bu paraları alabileceklerdir. Son dakika gelişmesi ve bankalar da bu şekilde duyuru yaptı. 4400 TL'ye kadar verilecek olan nakit avans limitleri, kişilerin maaşları ve kredi notuna göre belirlenmektedir.

Ziraat Bankası 4400 TL Ödeme

Ziraat Bankası ülkemizde en çok emeklisi olan banka olarak biliniyor. Banka 4400 TL'ye kadar kişilerin emekli maaşı olduğu hesapların üzerinde ödeme yapıyor. Ziraat Bankası 4400 TL ödeme almak isteyenler, maaş hesabınızın üzerinden işlem yapabilecekler. Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden verilen bu destek ödemelerinde, başvuru yaptıktan hemen sonra ne kadar onay aldığınızı görebileceksiniz. Ziraat Bankası 4400 TL ödeme aldığınızda, maaş hesabınıza artı para olarak bu nakit yüklenecek. Başvuru için mobil uygulamaya girin, hesaplarım bölümünden kredili mevduat hesabı başvurusu yapın. Sonucunu hemen öğreneceksiniz.

Akbank 4400 TL Ödeme Veriyor

Akbank'ta emekli maaşı alan kişilere 4400 TL'ye kadar artı para veriyor. 4400 TL ödeme almak isteyenler, belirlenen bu şartlara göre hemen işlem yapabilecekler. 4400 TL ödeme almak için, bankanın mobil uygulaması olan Akbank Direkt uygulamasını kullanmanız gerekiyor. 4400 TL ödeme aldığınızda, banka hesabınızın üzerinde artı para olarak bu parayı görebileceksiniz. İstediğiniz zaman harcama yapabilir ve 4400 TL'yi ATM'den çekebilirsiniz. Geri ödemesinde banka 12 ay vadeye kadar taksitli olarak sizlere ödeme planı oluşturacaktır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden ayrıca emekli kredisi kampanyasına katılarak 100.000 TL'ye kadar bankaya gitmeden kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Vakıfbank 4400 TL Ödeme

Vakıfbank üzerinden de 4400 TL'ye kadar ödeme alabileceksiniz. Banka üzerinden ve mobil uygulama aracılığı ile, emekli maaşını bu bankadan alan kişiler, hemen başvuru yapabileceklerdir. Vakıfbank 4400 TL ödeme almanız için banka şartlarına uygun olmanız gerekmektedir. Vakıfbank bu ödemeleri, kendi müşterisine ve banka kredi sicili temiz olan kişilere vermektedir. Vakıfbank 4400 TL ödemeleri hesabınıza yattıktan sonra, siz ne zaman kullanmak isterseniz, ondan sonra ödeme yapacaksınız. Acil para ihtiyacınız için 4400 TL hesabınızda bekleyebilir. Vakıfbank bu ödemelerde 12 ay vadeye kadar taksitli nakit avans imkanı da sunacaktır.