5000 TL Altında Geliri Olanlara Haber Var, Duyuru Yapıldı, Nakit İhtiyaçlarınızı Giderebilirsiniz

5000 TL ile gelir belgesi altında olan kişilerin kredi alabilecekleri bankalar hangileridir? 5000 TL altında gelir durumu olan kişiler hangi bankalardan yüksek limitli kredi kullanabilir? Sizlere yazımızda, ihtiyaç kredisi alabileceğiniz ve 5000 TL kredi onayı alabileceğiniz, bankalar hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Sizlerde bu bankalar üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurunuzu yapabilir, onaylanan kredilerinizi hemen anında kullanabilirsiniz.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişilerin başvuru yaptıktan sonra onay almaları için gelir durumunun da iyi olması gerekiyor. Genellikle bankalar kredi limitlerini ve onaylarını kişilerin gelir durumuna göre vermektedir. Sizlerde eğer iyi bir gelire sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, hızlı bir şekilde bankalardan onay alabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler kredi onaylarına yüksek limitli almak istiyorsak, yüksek geliri de olması gerekiyor. Ayrıca bankalar kredi başvurusu yapan kişilerin kimlik numaraları üzerinden kredi notunu sorgular ve bu sorgulama sonunda 1200 ve üzerinde olan kişilerin kredi onayı alacaklarını söylerler. Kısacası, 1200 ve üzerinde bir kredi puanınız varsa, bankalardan onay alabilirsiniz. Yalnız yüksek limitli kredi alabilmeniz için bazı bankalar ve yüksek bir gelir belgenizin olmasını istiyor. 5000 TL üzerinde bir geliriniz varsa, 100000 TL ve 200000 TL arasında ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Sizlere vereceğimiz bu bankalar üzerinden 5000, TL gelir altında olan kişilerin yüksek limitli kredi alabileceklerinden bahsedeceğiz. Bu bankalara başvuru yaparak, kredi notunuz da yüksekse hemen onay alabilirsiniz. Bazı bankalar gelir belgesiz, bazı bankalar ise gelir, belgeli olarak sizlere işlem yapacaktır. İşte Bankalar...

Akbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin gelir durumu düşük olması durumunda kredi onayı alabilmeleri için Kredi notu yüksek olması gerekiyor. Banka 100000 TL'ye kadar hem banka şubesinden hem SMS ile hem de internet bankacılığı kullanan kişilere kredi onayı vermektedir. Eğer bu bankada bir hesabınız varsa, Akbank kredi başvurusunu direkt uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. Kredi başvurumuzu yaptıktan hemen sonra banka sizlere hızlı bir şekilde ne kadar onay verdiğini söyleyecektir. Online olarak kullanacağınız bu kredilerde 100000 TL onay alabilir, 36 ay vadeye kadar da kredinizi kullanabilirsiniz. 5000 TL gelir altında olan kişiler bu işlemleri yapabilmektedirler.

Vakıfbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, düşük faiz oranları ile işlem yapmak istiyorlarsa, Vakıfbank üzerinden kredi başvurularını kolay bir şekilde yapabilmektedirler. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Vakıfbank şubelerine kimlik ve gelir belgesiyle giderek kredi başvurusunda bulunabiliyor. Eğer 5000 TL altında bir geliriniz varsa bu bankadan yüksek limitli kredi kullanabilmeniz için kredi notunuzun uygun olması, sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyorsanız da en az 6 aydır sigortanızın yatmış olması gerekmektedir. Vakıfbank üzerinden emekli veya çalışma maaş alıyorsanız da banka şubelerinin haricinde online olarak internet bankacılığı üzerinden de kredi kullanabilirsiniz.

Denizbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Acil para, ihtiyaçlarımız olduğu zaman ve gelir durumunuz yüzünden kredi onayı alamıyorsanız ve Denizbank üzerinden SMS atarak hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak için cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek mesaj yazma kısmına Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına gönderin. Bu mesajı gönderdikten 5 dakika sonra sizlere kredi sonucu gelecektir. Kredi sonucu uygun olan kişiler en yakın banka şubesinden onaylanan tutar kadar kredilerini kullanabilirler. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman 36 ay vadeye kadar işlem yaparsınız. İlk taksit ödemenizde de isterseniz, 3 ay erteleme yapabiliyorsunuz. Denizbank, ayrıca sigortalı olarak iş yerinde çalışan kişilere 100000 TL'ye kadar hem ihtiyaç, hemde borç kapatma kredisi başvurusunu banka şubelerinden almaktadır.