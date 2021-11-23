Batı Orta Afrika'da Dünyanın En Yüksek Çocuk Asker Sayıları

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, Batı ve Orta Afrika, dünyada en fazla çocuk askerin olduğu ve aynı zamanda en çok reşit olmayan cinsel şiddet mağdurlarının bulunduğu bölge.

Salı günü yayınlanan rapora göre, 2016 yılından bu yana bölge, 21.000'den fazla çocuğun hükümet güçleri ve silahlı gruplar tarafından askere alındığı büyüyen çatışmalardan etkileniyor.

Buna ek olarak, son beş yılda 2.200'den fazla çocuğun cinsel şiddet mağduru olduğu doğrulandı. Bu arada, yaklaşık 3.500 çocuğun kaçırılması, onu dünyanın en yüksek ikinci kaçırma olayının yaşandığı bölge haline getirirken, okullara ve hastanelere en az 1.500 saldırı düzenlendi.

Genel olarak, BM'nin çocuk ajansı, bölgedeki 57 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi; bu sayı, çatışmalar ve COVID-19 salgını nedeniyle geçen yıldan bu yana ikiye katlandı.

UNICEF'in Batı ve Orta Afrika bölge direktörü Marie-Pierre Poirier, "Batı ve Orta Afrika'daki çocuklar ister doğrudan hedef isterse de ikincil kurbanlar olsunlar, çatışmanın ortasında kalıyorlar ve şiddet ve güvensizlikle karşı karşıya kalıyorlar" dedi.

“Çatışmaların taraflarının ciddi hak ihlalleri kabul edilemez. Poirier, öğrenme, çalışma, anlamlı ilişkiler kurma ve topluluklarının ve ülkelerinin gelişimine katkıda bulunma kapasitelerini olumsuz etkiliyor” dedi.

Raporda, BM'nin çocuklara yönelik işe alma, kaçırma, tecavüz ve okullara ve hastanelere yönelik saldırılar gibi çocuklara yönelik ciddi ihlalleri izlemek ve raporlamak için bir sistem kurduğu 2005 yılından bu yana, küresel olarak her dört ihlalden birinin Batı ve Orta Afrika'da işlendiği belirtildi. .

BM, Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun, Çad, Kongo, Mali, Moritanya ve Nijer gibi çatışmalardan etkilenen ülkelerde şiddetin çocuklar ve topluluklar için yıkıcı insani sonuçları olduğunu ve salgının durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Kuzey Senegal'den Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer, Nijerya, Çad ve Sudan ve Eritre'ye kadar uzanan yarı kurak bir bölge olan Sahel, son yıllarda şiddette bir artış gördü.

Sahel'deki birçok ülke, çeşitli silahlı grupların, ulusal orduların ve uluslararası ortakların askeri kampanyalarının yanı sıra yerel milislerin karıştığı çatışmalara karıştı.

Güvenlik krizi 2012'de ayrılıkçı ve silahlı grupların bir ittifakın kuzey Mali'yi ele geçirmesiyle başladı ve eski sömürge gücü Fransa'nın ayrılıkçıların başkent Bamako'ya doğru ilerlemesini durdurmak ve Malili devletinin tamamen çökmesini önlemek için askeri müdahalesine yol açtı. Çatışma daha sonra komşu Moritanya, Nijer ve Burkina Faso'ya da sıçradı.

Silahlı gruplarla bağlantılı çocuklar genellikle “dayanılmaz düzeylerde şiddete” maruz kalırlar ve işe alınmaları, kaçırılma, cinsel şiddet ve çocukların öldürülmesi ve sakat bırakılması gibi diğer ihlallerden önce ve sonra gelebilmektedir.