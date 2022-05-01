500 TL'lik banknot gelecek mi? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası cevap verdi! Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre sosyal medyada yayılan iddialar sonrasında 500 TL'lik banknot ile 5 TL'lik madeni para gelip gelmeyeceği merak ediyordu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan iddialar ile alakalı açıklama geldi. Böyle bir şeyin konusu olduğunu zannetmediğini, herhangi bir arkadaşın bir twittinin ciddiye alınacak bir tarafının olmadığını ve böyle bir hazırlıklarının da olmadığını söyledi. Bu durumda anlıyoruz ki 500 TL'lik banknot ile 5 TL'lik madeni paranın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından basılıp piyasaya sürülmesi ile ilgili haberler tamamen bir manipülasyondan ibaret.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, 500 TL'lik yeni banknotlar ile 5 TL'lik madeni paralar açısından hazırlıkların başladığını dile getirmişti. Damga ve Darphane Genel Müdürlüğünün son adımları ise bu iddiaları oldukça güçlendirmişti. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon raporu toplantısında konuya yönelik son dakika açıklamasında bulundu.

Merkez Bankası başkanı, böyle bir şey konuşulduğunu zannetmediğini söyledi. Enflasyonun bu noktada biraz artış göstermesi bu işi çok bildiğini düşünen arkadaşların yaptığı bir yorum ciddiye alınacak bir tarafı olduğunu düşünmediğini söyledi. Böyle bir hazırlıklarının olmadığını ve şu anda piyasada ve sosyal medya platformlarında 500 TL'lik banknotların ve 5 TL'lik madeni paraların basılıp piyasaya sürülmesinin gündemde yer almadığını söyledi.