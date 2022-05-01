Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde var: 43, 44, 45, 46 yaşında emekli olmanız artık mümkün! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son dakika bir müjde haber geldiği. Buna göre vatandaşların, gerekli kriterleri taşımaları halinde 43,44, 45, 46 yaşında emekli ormanlarının önünü açacak düzenleme yürürlüğe girecek.

Özellikle de emeklilikte yaşa takılanlar açısından son günlerde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 43 ile 44 ve 45 ile 46 yaşında olduktan sonra emeklilik sınırında bulunan ve yaşlarından dolayı emekli olamayan vatandaşlar EYT haberlerini detaylı bir şekilde takip etmeye başladı. Buna göre bu yaş grubunda bulunan vatandaşlar, hususunda hükümetin vereceği müjdeli haberi sabırsızlıkla beklemeye koyuldu. Öncelikli olarak 43,44, 45 ve 46 yaşında olan vatandaşlar açısından son dakikalarda EYT hususunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bazı meslek gruplarının özellikle de yıpranma payı mevcuttur.

Buna göre emeklilikte yaşa takılanlar Özellikle de mesleki yapılanmadan dolayı emeklilik beklemektedir. Erken yaşta emekli olmak isteyen vatandaşlar, mesleki yıpranmadan dolayı buna bağlı olan çalışma süresini tamamladıktan sonra emekliliğe ayrılabiliyor. Bazı işlerin yıpranma payı oldukça fazladır ve böylece mesleklerde çalışan vatandaşlar yapılan ödemesi ile zam gibi ödenekler de almaktadır.

Bu sebepler doğrultusunda emeklilik yaş sınırında bulunan vatandaşlar dört gözle beklemiş olduğu haber gelecektir. Hükümetin yapmış olduğu açıklamalara göre emeklilikte yaşa takılanlar hususunda çeşitli açıklamaların yapılması ile beraber bu kategoride yer alan vatandaşlar erken emekli olabilmeleri açısından 45 meslek grubu ilan edildi. Buna göre bu meslek grubunda bulunan vatandaşların özellikle de yapılanma ayı ile ilgili düzenlemelerin yapılması ile beraber emekli olmalarının önü açılacak.