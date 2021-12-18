Denizbank Ev Hanımlarına 5000 TL Üzerinde Ödeme Yapacak, 90 Gün Erteleniyor

Ev hanımı olan kişiler acil nakit ihtiyacı olduğunda artık DenizBank üzerinden SMS atarak kredi başvurusu yapabilecekler. Uygun faiz oranları ile verilecek olan bu ödemeleri almak istiyorsanız, Denizbank üzerinden başvuru yapabileceksiniz. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız bazı banka kredi politikalarına uygun olmanız gerekmektedir.

Ev hanımı olan kişilere acil ihtiyaçları olması durumunda hemen onay verecek olan Denizbank, kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda hemen sonuç verecek. Denizbank yaptığı kampanyalar ile kredi kullanacak olan kişilere kolay başvuru imkanı sunuyor. İhtiyaç Kredisi olarak verilecek bu krediler için düşük faiz oranları ön planda oluyor. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu ev hanımlarına şu şekilde yapılıyor.

Denizbank SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına mesaj olarak gönderin. 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan tutar kadar kredinizi hemen aynı gün içerisinde kullanacaksınız.

Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için en yakın banka şubesine giderek başvuru yapmak istiyorsanız kimlik ve gelir belgesi gerekiyor. Bu sebeple kredi alacak kişinin ev hanımı olması durumunda bankaya uzaktan başvuru yapması gerekmektedir.

Denizbank ayrıca mobil uygulama üzerinden de kredi veriyor. Denizbank mobil uygulama üzerinden başvuru yaparak kredi alabileceksiniz. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler ayrıca müşteri hizmetleri numarasına girerek de başvuru yapabilirsiniz.