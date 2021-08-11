PTT'den Kredi Açıklaması, İhtiyacı Olan Kişilere 50.000 TL Nakit İmkanı Sağlanacak, Sadece PTT Verecek

PTT’den yeni bir kredi haberi duyurusu yapıldı. Banka güncel kredi haberini duyurdu. İhtiyacı olan kişilere 50.000 TL verilecek. Son dakika. İşte detaylar…

Son dakika PTT üzerinden yeni bir kredi kampanyası başladı. Banka bu kredi ile ilgili açıklama yaptı. Daha önce sadece emekli olan kişilere verilen PTT aktifbank kredisi artık sigortalı çalışan kişilere de verilecek. Üstelik kredilerde gelir belgesi istenmeden, sigorta priminize göre onay verilecek. Başvuru yapacak olan kişiler, PTT anlaşmalı olan Aktifbank üzerinden kredi başvurusu yapabileceklerdir. PTT kişilerin TC kimlik numaraları üzerinden sorgulama yaparak vereceği bu kredilerde, PTT şubelerine gidemeyecek olanları da düşünüyor. Dileyen kişiler bankaya gitmeden kredi alabilecek.

PTT 50000 TL Ödemeli Nakit İhtiyaç Kredisi Kampanyası

PTT Aktifbank aracılığı ile emekli olan kişilere şartsız kredi vermeye devam ediyor. Eğer emekli maaşınızı PTT’den alıyorsanız, bu kredileri almanız çok basit. Dilerseniz size en yakın PTT şubesine gidebilir dilerseniz de SMS atarak emekli kredisine başvuru yapabilirsiniz. Cep telefonunuzdan SMS ile emekli kredisine başvuru yapacak olan kişiler, PTT yazıp boşluk bırakın TC KİMLİK numaralarını da yazarak, 3050 numarasına mesaj atabileceklerdir. Bu şekilde yapmış olduğunuz kredi başvurusu Aktifbank’tan yapılacak ve sonucu 5 dakika içinde cep telefonunuza gelecektir. Onaylı krediyi PTT gişelerinden kullanacaksınız.

Herkese Onaylı Kredi Kampanyası

Emekli olan kişilere yapılan bu kredi kampanyası sonrasında banka müşterisi olmayan ve sigortalı olarak çalışan kişilere de kredi vermeye başladı. Size en yakın PTT şubesine giderek, başvuru formunu doldurabilir veya bankanın N-kolay kredi kampanyasına katılarak SMS ile başvuru yapabilir, onaylanan kredinizi ev veya iş adresinizde kullanabilirsiniz.

PTT anlaşmalı olan Aktifbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, nkolaykredi.com.tr adresine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve kredi başvurunuzu buradan yapabilirsiniz. Ayrıca SMS ile başvuru yapmanız da mümkün. Kredi yazın boşluk bırakın ve TC Kimlik numaranızı da yazarak 3050 numarasına gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız. SMS ile kredi başvurusu yaptığınızda banka hemen sonucunuzu söyleyecek ve bu sonuca göre kredinizi kullanabileceksiniz. Ev adresinizde veya iş adresinizde Aktifbank personeli ile birlikte kredinizi almanız mümkün olacaktır. Detaylı bilgileri ve bankanın son kredi kampanyalarını ptt.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.