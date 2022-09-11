5 bankadan açıklama geldi! Bankalar TC kimlik numarasına göre vatandaşlara 23000 TL ödeyeceğini açıkladı!

5 banka üzerinden TC kimlik numaranıza göre, 23000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası yapılacağı açıklandı. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında sorgulamalarınızı da yine kimlik numaraları üzerinden yapacak ve 23000 TL ye kadar hızlı bir şekilde bankın üzerinden kredi kullanmış olacaksınız. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan bu başvurular sonrasında kredi olacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi hizmeti sağlayacak olan bankalar, aşağıda size listelenmiştir.

Akbank

Başvurularını, Akbank üzerinden yapacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden hızlı bir şekilde işlemlerini yapabilecekleri kredi kampanyasına, Akbank Direkt uygulaması üzerinden katılabiliyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden sizlerde 23000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak, 36 ay vadeli kredi kullanabilir ve şartlara uygun olmanız durumunda da aynı gün içinde hesaplarınıza ödemeler yatırabilirsiniz.

Denizbank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar SMS atarak, ne kadar onay aldıklarını görebiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra onay alacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirip tamamlamak için en yakın banka şubesine kimlikleriyle birlikte gidebilmektedirler.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank