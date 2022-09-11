PTT Duyurdu: 10 Gün İçinde 40.000 TL Ödeme Yapacağını Açıkladı, Ödemeler Gişelerden Verilecek...

PTT üzerinden 10 gün içerisinde 40000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara hızlı birşekilde sonuç verileceği açıklandı.

Ptt, 10 gün içerisinde vermiş olduğu bu kredilerde şartları uygun olan vatandaşlar için aynı gün içinde kredi ödemelerini gerçekleştirerek, 36 ay vadeli olarak 40000 TL kredi imkanı sağlayacağını duyurdu.

10 gün içerisinde PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan bireysel müşterilerin kredi almaları durumunda şartlara uygun olarak aynı gün içinde hesaplarına yapılacak olan bu ödemeler ile birlikte kredilerini hızlı bir şekilde kullanabileceği ve düşük faizlerden yararlanacağı açıklandı.

Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, Bireysel İhtiyaç Kredisi kapsamı adı altında verilecek olan kredilerde şartlara uygun olarak aynı gün içinde hesaplarına yapılacak olan ödemeler ile birlikte kredi kullanabilmektedirler.

Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruda, Aktif Bank ile birlikte başlatmış oldukları İhtiyaç Kredisi kampanyasına PTT şubeleri üzerinden bireysel müşteri temsilcisi aracılığı ile birlikte kredi başvuru formunu dolduran vatandaşlara gelir belgesiz kredi vereceğini duyurdu.

Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan bu duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişiler en yakın PTT şubelerine giderek işlemlerini kolay bir şekilde yapabilir.

Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında, ayrıca cep telefonlarınız üzerinden SMS atarak da bu bankadan kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

Ptt, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın ve bu mesajı: 30 50 numarasına göndererek, PTT ve Aktif Bank arasında başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasına kısa mesaj ile birlikte katılabilirsiniz.

Sms ile kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenir ve en yakın PTT şubesine giderek, SMS ile onaylanan tutarı hesaplarına yaptırabilmektedirler. Ptt üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar ise 80000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanarak ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapabilmektedir.