5-6-7-8 Ocak Tarihinde 3-5 bin TL ödeme! Kimlik kartınız ile hemen ödeme alın!

5 ve 8 Ocak tarihleri arasında Denizbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından 3 ve 5000 TL arasında gelir belgesiz ödeme yapılacağı haberi verildi. Kimlik kartınız hesabınız aracılığı ile birlikte yapılacak olan bu kredi ödemelerinde 4 gün içerisinde sizlere düşük faiz oranlarıyla birlikte, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi ödemesi gerçekleştirmektedir.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda işlemleri hızlı birşekilde yapılmaktadır. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, 3 ve 5000 tl arasındaki kredileri 36 ay vadeli geri ödeme tablosu oluşturarak geri ödeyeceklerdir.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan vatandaşlara aynı gün içinde işlemler gerçekleştirilir ve kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara belirtilen şartları hemen uygulamaları karşılığında hemen SMS ile onay verilmektedir.

Sms ile kredi başvurusu...

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda cep telefonları üzerinden, atacakları mesajlar ile birlikte bu iki banka üzerinden nekadar onay aldıkları belli oluyor. Denizbank, SMS ile kredi başvurusu için kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına göndermeniz yeterli. Sms ile Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar ise bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini yazarak, 44 11 numarasına bu mesajı göndermeleri durumunda kredi başvurularında bulunmuş olacaklardır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra onay alan tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde verilmektedir. Banka müşterisi olmanız durumunda bankadan, mobil uygulamalarını kullanarak kredi alabilirsiniz.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankasının resmi internet sitesi üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek hem faiz oranlarını öğrenebilir hemde aylık taksit miktarını, buradan hemen öğrenebilirsiniz.