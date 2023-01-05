PTT Nakit Kampanyası Olay Oldu! Bankadan Açıklama Geldi, PTT Emekliye ve Çalışana Kimlikle Ödeyecek

Ptt, emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için, kimlikleriyle birlikte kredi ödemeleri yapacağını açıkladı. Ptt üzerinden yapılan yeni duyuru ile birlikte emekli olan ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecektir. Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşların uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecektir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi işlemlerini gerçekleştirerek başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara PTT Aktif Bank üzerinden kredi imkanı sağlamaktadır.

Ptt ve Aktif Bank üzerinden ihtiyaç kredisi

Ptt ve Aktif Bank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara yapılacak olan bu işlemlerde 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirilmektedir. Ptt ve aktif Bank üzerinden emekli olan kişiler kredi başvurularında bulunmak istiyorlarsa, yüksek limitli 80000 TL'ye kadar kredi kullanabilirler 24 ay vadeli alacakları bu kredilerde ise başvurularını gerçekleştirerek, bankalardan borç kapatma kredisi de kullanabilirler.

Ptt üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan sigortalı olarak çalışan vatandaşların kredi puanı düşük olması durumunda da bu bankadan kredi onayı alabileceğini söyleyebilir.

Sms ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ptt üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabiliyor. Sms atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine gitmeden hemen cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz. Ptt yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı, bankaya kayıtlı olan cep telefonu numaramız üzerinden 30 50 numarasına göndermeniz durumunda kredi ödemesi yapabilirsiniz.