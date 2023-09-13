Bankaların yıl içinde emekli müşterilerine özel sunmuş olduğu teklifler SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı mensubu milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Düşük emekli maaşı ile ay sonunu zor getiren emeklinin imdadına o bankalar yetişiyor. Bankalar arası rekabetin kızıştığı dönemde ek kazanç elde etmek isteyen emekli için sunulan fırsatlar müşteri kapma yarışında emeklinin lehine sonuçlanıyor.

Kısa mesaj yoluyla banka uygulaması üzerinden veya e-devlet sistemini kullanarak başvuruda bulunmuş olan her emeklinin hesabına ödemeler yatırılmaya başlandı. Başvuruda bulunmak isteyen ve ek ödeme fırsatından yararlanmak isteyen emeklinin tek bir şartı karşılaması yeterli oluyor.

YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALARA NASIL BAŞVURULUR?

Acil nakit ihtiyacını sonlandıracak ek ödeme fırsatı sunan o bankalar arasında: VakıfBank, Akbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, ING, Fibabanka, İş Bankası ve Şekerbank sayılabilir.

Eylül ayı boyunca yüksek promosyon veren bu bankalar alınan maaş tutarına göre ek promosyon bedelini anında hesaba yatırıyor. Bankaların sunduğu bu tekliften faydalanmak isteyen vatandaşın yapması gereken tek şey emekli maaş hesabını bankaya taşımak ve 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü vermek.

BANKALARIN EYLÜL AYI GÜNCEL PROMOSYON TEKLİFLERİ

Özel ve kamu bankalarının Eylül ayı boyunca geçerli promosyon teklifleri aşağıdaki listeden incelenebilir:

-Akbank en az 4200 TL en fazla 7000 TL ödeme yapıyor. Kredi kartı başvurusunda bulunan emekli 12 ay boyunca her ay en az 2.500 TL harcama sözü verdiğinde 3000 TL ek chip para kazanıyor.

-Ziraat Bankası müşterisi 3000 TL'den başlayarak 5.000 TL'ye kadar maaşa ek ödemeden faydalanabiliyor.

-Fibabanka 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü veren emekli müşterisine 4.500 TL ile 7.500 TL arası ödeme yapıyor.

-ING Bank maaş hesabını online ortamda bankaya taşıyan tüm emeklilere 5.100 TL ile 8.500 TL arası ödeme yapıyor. Üstelik 1 adet fatura ödeme talimatı verene toplamda 1.500 TL'ye kadar ek ödeme fırsatı sunuyor.

-Şekerbank alınan maaş tutarına göre 3000 TL ile 5000 TL arası promosyon ödemesi yapıyor.