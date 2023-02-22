49 Yaş Altında Olanlar İçin Erken Emeklilik İle İlgili Haber Basına Sızdı!

Sosyal Güvenlik Kurumu güncellemeler kapsamında belirli özel durumlar için erken emeklilikten yararlanılabileceğini açıkladı. Yapılan açıklama kapsamında ise bu özel durumların neler olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada öncelikli olarak erken yaşlanma problemi bulunanların erken emeklilikten yararlandırılacağı bildirildi. Erken yaşlanma rahatsızlığı teşhisi koyulan ve bu konuda doktor raporuna sahip olan vatandaşlar artık bunu SGK’ya bildirerek erken emekli olacaklar. Bu avantajdan ise işçi statüsüne dahil olan 4/A’lı çalışanlar ve BAĞKUR’lular yararlanacaklar.

Çalışamaz Kararı İle Erken Emeklilik

Diğer yandan nöroloji, psikiyatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları gibi branşlarda düzenlenen sağlık raporu ile artık çalışma hayatını devam ettiremeyeceğine ilişkin karar alınan kişiler erken emeklilikten yararlanacaklar.

Bunun için ise Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlediği hastanelerden sağlık kurulu raporu alımı yapılacak.

Annelere Erken Emeklilik

Yapılan açıklamalar kapsamında engelli çocuğu olan çalışan anneler de erken emeklilik avantajından yararlanacaklar. Bu durumda olan bir kadının, prim ödeme gün sayılarının dörtte biri emeklilik yaş haddinden indirilecek. Bu kapsamda en erken şekilde emekli olması sağlanacak. Bakanlık işlemin annelerin çocuklarına daha iyi şartlar altından zaman ayırabilmelerini sağlamak amacıyla yapıldığını açıkladı.

Engelli çocuğu olan çalışan anneler çocuklarının engelli sağlık raporunu SGK’ya ileterek bu erken emeklilik uygulamasından yararlanabilecekler.

Çalışma Gücü Kaybında Erken Emeklilik

Erken emeklilikten yararlanmasına karar verilen diğer bir gurup ise işe başlamadan önce malul olan kişiler. Bir sağlık kuruluşundan %60 çalışma gücü kaybı olduğunu rapor ile kanıtlayan kişiler, bu raporu SGK’ya sunarak erken emeklilikten yararlanacaklar. Bunun için detay şartlarda açıklandı. Duyuruya göre 2008 yılı ekim ayı öncesinde sigortalı olan ve işe başlamadan önce çalışma gücünün en az üçte ikisini iş kazası veya meslek hastalığı sebebi ile kaybetmiş olanlar, sağlık raporlarını sunarak erken emeklilikten yararlanacaklar.

Erken emekliliğin yanında aynı durumu yaşayarak, çalışma gücünün %60’ını kaybedenler ve 15 seneden bu yana sigortalı olanlar, 3600 gün prim ödemelerini tamamlamış olmaları halinde emeklilik maaşı ile birlikte ek yaşlılık aylığı alacaklar.