49 Yaş Altı Emeklilik İçin Gerekli Şartlar Açıklandı!

Emekli olmak isteyenler için hazırladığımız bu haberimizde 49 yaş altında emekli olmak isteyenlere müjdeli haber verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan bu duyuru sonrasında erken emekli olmak isteyenlere önemli duyuru yapıldı!

SGK üzerinden yapılan duyuruda, 49 yaş altı ve üstü olan kişiler için de emekli olma imkanı sağlanacak. SGK resmi internet sitesinden yapılan bu duyuru sonrasında vayandaşların 49 yaşında emekli olmaları için şartlar yayınlandı. Daha önce bir TV programında da bu haber ile ilgili paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 49 yaş altı için emekillik çalışmalarının yapıldığını duyurdu!

Daha önceki zamanlarda erken emekli olmak için SGK üzerinden primlerin tamamıyla yatması gerekiyordu. Önceki dönemlerde eski uygulamada ödenen primler ve kanunen çalışmak için gereken gün sayısı nedeniyle emekliliğe hak kazanabilmek için bu şartların sağlanması gerekiyordu. Bu konular sonrasında incelemelere başlayan vatandaşlar nasıl başvuru yaparak erken emekli olacakları konusunda tam fikir sahibi değiller.

1999 Öncesi Olanlar Dikkat Etmesi Gerekenler Belli Oldu!

1999 tarihinde çıkan yasaya göre, bu tarihten önce bir iş yerinde çalıştıysanız, emekli olmak için 3 aşamalı prosedür sonrasında emeklilik için başvuru yapacaksınız. 9 Eylül 1999 tarihinden önce bir iş yerinde sigortalı olarak çalışan kişiler varsa, bu kişilerin sigorta primlerine göre ve çalıştıkları işlere göre emeklilik koşulları da değişiklik göstermektedir. Bir iş yerinde 25 yıl sigortalı olarak çalışan kişi emeklilik için başvuru yapacaksa, 5225 gün sigorta primlerinin olması gerekmektedir. Bu şartlara uygun olan kişiler, emekli sigorta primleri günleri bu şekildeyse 49 yaş altında olsa bile emekli olmak için başvuru yapabileceklerdir.