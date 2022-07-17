Emekliye 7000 TL ödeme bu sabah itibariyle başladı! Gece duyurusu yapıldı

Emekli olan vatandaşlar için nakit kampanyası başladı.7000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere hızlı bir şekilde ödeme verileceği duyuruldu. Emekli olan vatandaşlar almış oldukları bu kredi kampanyası ile birlikte 36 ay vadeye kadar gelir belgesiz ihtiyaçları için hızlı bir şekilde şubelere gitmeden kredi onayı alabilecek. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde 7000 TL'ye kadar ödeme alabilecek ve nakit kredi kampanyasına katılarak DenizBank'ın başlatmış olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanabileceksiniz.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru da özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların 7000 TL'ye kadar nakit Ödeme alabilmeleri için 36 ay vadeye kadar işlem yapabilecekleri haberini verdi. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve dilerseniz banka kredi puanlarınız yüksek olması durumunda SMS atarak da bu bankadan onay alıp alamayacağınızı görebileceksiniz.

Emekli maaşını Denizbank üzerinden alan vatandaşlar DenizBank'ın mobil uygulamasına giriş yaparak 7000 TL'ye kadar nakit kredi kampanyasından başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde Onay alabilmektedirler. Denizbank mobil uygulamasını kullanabilmeniz için banka kredi şartlarına uygun olmanız ve internet bankacılığı şifresini emekli maaşı hesabınız üzerinden almanız gerekiyor.

SMS ile kredi başvurusu yapmak için kredim yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 32 80 cebimde Kredi kampanyasına göndermeniz durumunda cep telefonunuza gelecek olan mesaj ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığınızı hemen görebilirsiniz. Emekli maaşını Denizbank üzerinden almayan vatandaşlar ise Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsa kredi puanı yüksek olması gerekiyor.