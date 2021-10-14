47 Yaşında İseniz Erken Emekli Olabilirsiniz! 47-54 Yaşında Olanlara Emeklilik Şansı… Eğer yaş Aralığınız 47-54 ise emekli olabilirsiniz. Çalışan işçilerin emekli olabilmelerini gerektiren şart belli bir süre sigortalı olarak çalışma ve belli bir yaşa ulaşma şartıdır.

Çalışan İşçilerin emekli olabilmeleri için bazı koşulları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu koşuları yerine getirdikten sonra kişiler emekli olabiliyor. Staj sigortası yapıldıktan sonra doğum gerçekleştiren ve çalışmaya devam eden anne borçlanarak ve borçlandığı süre kadar işe giriş tarihini geri çekme imkânına sahiptir.

Örnek Emeklilik Hesaplama

20 Haziran 1990 tarihinde staj sigortası yapılmış olan bir kadın çalışan 20 Haziran 1994 yılında Çalışmaya başladığı varsayılırsa emeklilik şartı 20 yıl 50 yaş ve 5675 gün olması gerekir.

Mayıs 1991'de staj sigortası yapılan bir kadın çalışan daha sonra 20 Mayıs 1994'te çalışmaya başlamış olsun. Emeklilik şartları 20 yıl, 50 yaş ve 5675 gün olacaktır.

Çalışan bu kişinin 20 Mayıs 1992 tarihinde doğum yaptığı varsayılırsa 2 yıl borçlanma ile başlangıç tarihini 20 Mayıs 1992 yılına çekerek emekli olabilmesi için yaş sınırı 48 yaş olacak ve 2 yıl kazanma fırsatını yakalayacaktır.

Kaç Lira Ödenmesi Gerekiyor?

Brüt asgari ücret: 3.577,50 TL 30 günlük borçlanma için gereken tutar 1.144,80 TL, 1 çocuk için 24 ay borçlanma tutarı 27.475,20 TL dir.

10 YIL Boyunca Ödenecek Prim Yeterli

Sigortalı olarak 15 yıl ve 3600 günü doldurmuş olanlar daha fazla çalışmaya gerek duymadan emekli olabilecek. Gerekli olan yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlenmiştir. Bu durumdan faydalanmak için 9 Eylül 1999 yılından önce sigortalı olmak gerekiyor. Bu tarihten sonra sigortalı olarak çalışanlar için prim 4500 e yıl şartı ise 25 e çıkmıştır.

Emeklilik Yaşını Askerlik Süresi Geri Çekebilir

Askerlik süresi emeklilik yaşını geri çekebiliyor. Emeklilik yaşını geri çekmek için bu işlemin sigortadan önce gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu sayede işi giriş tarihi askerlikte geçen süre kadar geri çekilebiliyor.

Askerliğini sigorta yapılmadan önce yapan er veya erbaşlar işi giriş tarihlerini öğrendikten sonra bu tarihten geriye doğru kaç ay gitti ise o kadar gün borçlanarak emekliliklerini öne çekebilirler.