Garanti Bankası'ndan Kredi Kartı Alanlara Güzel haber! Kredi kartı alanlara 3000 TL hediye…

Garanti Bankası kredi kartı alan müşterileri için önemli duyuru. Garanti BBVA müşterilerine gerek kredi gerekse kredi kartı ile ilgili sürekli olarak kampanya düzenliyor. Kredi kampanyasında müşterilerine uygun birçok kredi ve nakit avans fırsatları sağlıyor. Düzenlemiş olduğu son kampanyada yeni Bonus Kart müşterilerine konu hakkında açıklama yaptı.

Sürekli kampanyalar ile gündeme gelen Garanti Bankası müşterilerine yeni kapmanla ile ilgili önemli duyuruda bulundu. Garanti BBVA müşterilerine her zamana uygun birçok kredi ve nakit avans imkânı sunuyor. Son olarak ön plana çıkardığı yeni Bonus Kart müşterilerine özel bir kampanya başlatacağını bildirdi.

Garanti Bankası’ndan 3000 TL’ye Varan Bonus

Uygulamaya koyduğu birçok avantajlı kampanya ile müşterilerinin hayatında kolaylık sağlayan Garanti Bankası ilk kez başvuru yaparak üye olan ve Bonus Kredi kartı sahibi olanlara büyük fırsatlar sunuyor. Yıl boyunca bankanın düzenlemiş olduğu kampanyalara katılarak toplamda 3.000 TL tutarındaki bonusu kazanma fırsatı sunuyor. Tek şart Garanti Bankası’nın Bonus Kartına başvuru yaparak sahip olmak. Hızlı bir şekilde müracaat yapılarak kısa sürede müracaat tamamlanarak kredi kartına sahip olunabilir. Sanal kart sayesinde alış veriş yapılabilir.

Garanti Bankası’nın sunmuş olduğu bu kampanya ile tüm Bonus Kartlarında geçerli. Fakat Garanti Bankası’nın başlattığı kampanyadan 3.000 TL bonus kazanmak için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Garanti Bankası’nın uygulamaya koyduğu 300 den fazla kapmandan her ay en az 6 tanesine katılma şartı bulunmaktadır. Şayet her ay 6 adet kampanyaya katılırsanız. Toplam olarak 3.000 TL bonus kazanma fırsatını yakalarsınız.

Bonus Kartı Nasıl Alınır?

Garanti Bankası’nın sunduğu Bonus Kart için müracaat yapılarak sahip olunabilir. Başvuru için internet bankacılığı kullanılabildiği gibi banka şubelerinden de hızlı bir şekilde başvuru yapılabilir. İsterseniz Bankaya uğrayarak başvuru yapın isterseniz tek tuşla başvurunuzu yapın.

Bonus Karta Başvuru Şartı Nelerdir?

Garanti Bankası’nın uygulamaya koyduğu Bonus Kredi Kartına müracaat yapılmasın için her hangi bir şart söz konusu değildir. 18 yaşından büyük iseniz, TC kimlik numaranız ile telefondan müracaat yapılabilir.