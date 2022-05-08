47 Yaşında Emeklilik ve İstifa Edene Tazminat Gündemde haberler geliyor. Meclisten geçti haberi geldi. 47 yaşında emekli, ayrılanlara kıdem tazminatı - milyonlarca çalışan bayram ediyor... 47 yaşında emekli olmanın şartlarının ne olacağı sorusu milyonlarca insanı meşgul ediyor.Yapılan açıklamalarla gerekli şartlar sağlandığı takdirde emekliliğin hayal olmadığı anlaşıldı. Ayrılanların tazminat ödemelerinde de değişiklikler oldu. Bazı özel durumlarda işten ayrılanlar da kıdem tazminatı alarak ayrılabilirler. Yazımızın devamında bu iki konuda sizi aydınlatacak bilgiler bulacaksınız. Sorduğunuz tüm detaylar burada!

47 Yaşında Emeklilik

47 Yaşında Emeklilik ve İstifa Edene Tazminat Gündemde haberler akıyor. Emeklilik 1800 gün ile artık mümkün. Bu yaklaşık 47 yıl veya daha fazlasına eşittir. Gerekirse, primler daha sonra ödünç alınabilir. Bu şekilde emeklilik yaşı öne alınabilir. Günün Erken Emeklilik Hesabı işte burada devreye giriyor! Erkek askerlik hizmetini de iş günlerine ekleyerek 1.800 günü tamamlayıp ikramiye ödeyebilirsiniz. Bu nedenle askeri dönem prim borcu yeniden yapılandırma yoluna gidebilirsiniz. BAĞKUR ve SGK çalışanları ise doğumlarını ödünç alır ve ödeme yaparak gün sayısını doldurur. Bu şekilde erken emeklilik mümkündür.



Aynı zamanda sağlık sorunlarına ilişkin gerekli bildirimlerin yapılması halinde erken emeklilik mümkündür. Bazı hastalıklar erken emeklilik gerektirir. Bu hastalıklarla ilgili tıbbi raporların sunulması zorunludur.

İstifa Edene Kıdem Tazminatı

Bazı durumlarda işten çıkarılsanız bile kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Çalışan bir kadın olarak, evlenip istifa etmeniz halinde kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Askere giden gençler, işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı alabilirler. Aynı zamanda emekli olmak isteyenler, elbette kıdem tazminatı, yıllık izin verilmemesi, resmi tatillerde ve kilise tatillerinde gönülsüz çalışma, zorbalık veya psikolojik baskı nedeniyle istifa etmek zorunda kalanlar, kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. .Sağlık nedenleriyle yapılan işten çıkarmalar için de tazminat ödenir.