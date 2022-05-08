İçimizdeki Ateş Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Kadro Netleşti

ATV ekranlarında yayına hayatına başlayacak olan İçimizdeki Ateş isimli yeni dizide genç kuşağın iki başarılı ismi yer alacak. Atakan Hoşgören ile İpek Filiz Yazıcı, İçimizdeki Ateş dizisinin çifti olarak ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak. Bir yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayacak olan proje seyirci kitlesi tarafından merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. İpek Filiz yazıcı ile Atakan Hoşgören'in hayranları yeni dizi haberi karşısında oldukça heyecanlanmış ve dizi hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştirmişti. Dizi özellikle genç izleyicileri hedef alırken birbirinden başarılı oyuncuları kadrosuna bulundurması ile de dikkat çekiyor. İkili ilk kez partner olarak bir dizide kamera karşısında performans sergileyecek.

Genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı Netflix dizisi olan Aşk 101 isimli projede sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerine çekmiş ve beğeni toplamıştı. 2001 doğumlu olduğu öğrenilen genç oyuncu ilk olarak ise 2016 senesinde yayınlanan Babam ve Ailesi isimli proje ile ekranlarda yer almıştı. Daha Sonra, Elimi Bırakma, Yeni Hayat, Kayıtdışı ve Son Nefesime Kadar gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu ekranların aranan yüzü haline gelmişti.

1999 doğumlu olan Atakan Hoşgören ise partneri İpek Filiz Yazıcı gibi Ekim'in 16'sında oyunculuk kariyerine başlamış ve birbirinden başarılı projelerde rol almıştı. Oyuncunun ilk projesi Yıldızlar Şahidim isimli dizi olmuş ve daha sonra Sana Söz ve Akıncı gibi dizilerde rol almıştı. İçimizdeki Ateş dizisi iki başarılı ve genç ismi buluşturuyor ve proje seyirci karşısına çıkmak için son hazırlıklarını yapıyor. Dizi çekimlerine Mayıs ayında başlanacağı yönünde yorumlar yapılmıştı ve konu hakkında güzel haberler geldi. İçimizdeki Ateş dizisinin Haziran ayında seyirci kitlesi ile buluşacağı bekleniyor ve oldukça iddialı bir yapım olarak seyirci ile buluşacağı tahmin ediliyor.