46-50 Yaş Aralığında Olan Kişiler, Emeklilik Haberleri ile Güne Başladı!

Eski kanunlar ve uygulama tebliğlerine göre erken emekli olma hakkından faydalanmak isteyen vatandaşlar, ödenen primlerin ve de çalışılan günlerin sayısı baz alınarak söz konusu şartları yerine getiren vatandaşlar erken emekli olabilmekteydi. Ancak bu durum, yapılan bazı güncellemeler ile değişikliğe uğramıştır.

50 Yaş ve Altı İçin Emekli Olma Koşulları

Eski uygulamalarda erken emekli olabilmek için, ödenen prim günlerinin ve çalışılan günlerin sayılarının baz alınması ile söz konusu şartları yerine getiren kişilerin emekli olabilme şansı vardı. Bu duyuru sonrasında vatandaşların gerekli şartları hesaplamaya başlaması ise emeklilik planları yapmasına olanak tanımaktadır. Haberin devamında bu konu ile ilgili olarak 50 yaşından küçük kişilerin, mutlaka bilmesi gereken bilgi ve detaylar mevcuttur. 50 yaşını doldurmamış olsanız dahi ödenen prim gün sayısı ve de çalışma saat sayıları toplamı 50 yaş için geçerli olmakta olan emeklilik şartları sağlanabilmektedir. Peki bu 50 yaşında emeklilik durumu için gerekli olan uygulama, kanunlar ve koşullar neler olmaktadır? Bu koşulları da yerine getirmek için neler yapılması gereklidir?

Çalışma şartları, iş koşulları, beden ve ruhsal yıpranma nedenlerinden dolayı çalışma hayatında yer alan herkes, emeklilik hayalini kurmaktadır. Bu durum karşısında ise ülkeler bu konuda yıpranma durumunu ve oranını ölçebilmek adına bazı incelemelerde bulunmuş ve bilimsel çalışmalar yapmıştır. Türkiye’de yapılan inceleme ve alan araştırmaları sonucunda ise 50,49,48 yaş grupları arasında yer alan vatandaşlara erken emekli olabilme hakkı tanımlanmaktadır. Bu yaş grubunda yer alan kişilerin SGK iş başlangıcından itibaren çalışma gün sayılarının iyi ve detaylı bir şekilde hesaplanması gereklidir. Bu hesaplamanın yapılması esnasında ise büyük bir dikkat gerekilmektedir, çünkü yapılabilecek en ufak bir hata, emekli olma hayallerini suya düşürebilmektedir. Peki erken emeklilik için hesaplamaların yapılmasında nelere dikkat edilmesi gereklidir, hesaplama da nasıl yapılmalıdır gibi konu detayları önemlidir.

Prim günleri hesabı

Vatandaşların aktif olarak çalışma hayatına başlaması ile beraber SGK girişlerinin aktif hale gelmesi ve başlaması ile emekli olma koşullarını sağlayacağı güne kadar olan süre olarak tanımlanmaktadır. Vatandaşlar çalışma prim günlerini bağlı oldukları SGK kurumları üzerinden ve de E-devlet üzerinden öğrenebilmektedirler.