Cumhurbaşkanı Erdoğan Canlı Yayında Açıkladı! İhtiyacı Olanlara 50.000 TL Ödeme Geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında vatandaşa destek olunacağını ve nakit sıkıntısı yaşayanlara 50.000 TL’lik ödeme yapılacağını açıkladı. Bu ödemeden esnaf, emekli çalışan kişiler faydalanabilecek.

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile beraber canlı yayında bankalardan nakit ihtiyacı olan kişilere, kamu bankalarından onay verileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan bu ödemelerin esnaf olan, emekli olan ve de sigortalı olarak çalışmakta olan kişilerin kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve de Halkbank aracılığı ile 50.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredilerinin kullanılabileceği açıklandı. Bu krediler, başvuru yapacak kişilerin banka borçlarını kapatması adına ya da acil ihtiyaçlar için kullanabilmeleri adına verilecektir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası aracılığı ile nakit kredi başvurusunu yapmak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubesine gidebilir, kimlikleri ve gelir belgeleri ile beraber devlet destekli olan kredi başvurusunda bulunabilmek mümkün olacaktır. Ziraat Bankası, emekli vatandaşlara ve de çalışmakta olan vatandaşlara kendi bankaları üzerinden maaş almaları halinde daha düşük faiz oran uygulaması ile işlem yapılacak. 50.000 TL'ye kadar olan limitleri Ziraat Bankası üzerinden kullanırsanız, 36 aya varan vade seçenekleri ile işlem yapılabilecektir.

Vakıfbank

Vakıfbank üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirmek istiyorsanız, banka hesabına sahip olmanız ya da bu bankadan kredi kullanmış olmanız gereklidir. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredinin ilk taksit ödemesinde 90 günlük erteleme yapabileceklerdir. Vakıfbank, İhtiyaç Kredisi kampanyası için katılım sağlamak istiyorsanız banka şubelerine giderek başvuru yapmak mümkündür. Emekli vatandaşların kredi kullanabilmeleri adına emekli maaşlarını Vakıfbank aracılığı ile alma şartları vardır.

Halkbank

Kamu bankası olarak faaliyet gösteren Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusuna yönelik çeşitli yöntemlerden yapılabilmesine olanak tanımaktadır. Ziraat Bankası ve Vakıfbank için geçerli olduğu gibi, bu kredi hem banka şubesi üzerinden hem de bankanın internet sitesi aracılığı ile işlem yapmak mümkün olacaktır. Halkbank aracılığı ile ihtiyaç kredisi başvurusunu yapmak isteyen kişiler, kredi başvurusunu gerçekleştirdikten sonra sonucunu zaman geçmeden hemen öğrenebilir ve de kredi onayı geldiğinde de aynı gün içinde kredi limiti kullanılabilmektedir. Halkbank kredi kullanılması için çalışan vatandaşlar için, son iş yerindeki sigorta prim günleri dikkate alınacaktır. Sigortalı olarak çalışmakta olan kişiler, son iş yerlerinde 6 aydır sigortalı bir şekilde çalışıyor ise, banka üzerinden kredi başvurusunu yapabileceklerdir.