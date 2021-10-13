450 TL İntibak Zammı SGK, SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Ekim Ayı Maaşlarına Eklendi! SGK, Bağ-kur ile SSK emeklilerine zam müjdesi hükümet tarafından verildi. Ekim ayında 450 TL intibak zammı yapılacak. Bununla birlikte 3 aylık maaş avans faizsiz şekilde vatandaşlara sunulacak.

Yılın son ayına doğru yaklaştığımız şu günlerde emekli vatandaşların mutlu olmasını sağlayacak haberler ise ardı arkası kesilmeden sürüyor. Emekliler için yılsonunda intibak zammı ile beraber 3 maaş avans fırsatı sunulacak. Aynı zamanda emeklilere sunulacak bu üç maaş avans faizsiz olacaktır. 2.500 TL hali hazırda emekli maaşı almakta olan vatandaşlar avans kullanmayı istemesi durumunda 7.500 TL faizsiz şekilde nakit avans kullanma şansını elde edecektir. Bu kampanya ile birlikte artık emekliler bankalardan kredi kullanmak zorunda da kalmayacaktır. Emekli maaşlarına 450 TL intibak zammı Ekim maaşlarına yansıtılarak verilecek.

Emekli vatandaşlardan gelen yoğun taleplerden sonra hükümet harekete geçti. Ocak ayı ile birlikte gelecek olan zamlar emeklileri derinden rahatlatacaktır. Ekim ayına girilmesi ile birlikte emekli vatandaşlara müjdeli haberler peş peşe geliyor. Emeklilere sunulan imkanlarla birlikte üç aylık maaş avansları Ekin ayında hesaplara yatırılacak. Aynı zamanda 450 TL intibak zammı da Ekim emekli maaşlarına eklemesi gerçekleştirilecektir. Ekim ayını da emekliler rahatlamış şekilde geçirmesinden sonra Ocak ayındaki zamlarda enflasyon oranlarına göre netleşecektir.

Canlı Yayında Açıklama Yapıldı

Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç tarafından emekliye yapılacak zam tekrar güdeme getirildi. Hazırlamış olduğu köşe yazısında emekliler tarafından beklenen zamlar hakkında detaylı bilerli verdi. Bir canlı yayın programına da katılan Koç, emeklilere sunulacak imkanlar hakkında detaylara değindi. Söz konusu açıklamalar ile birlikte emeklilere özel 3 maaş nakit avans kullanabilme hakkı tanınmasının yanı sıra faizsiz şekilde talepler yerine getirebilecektir. Aynı zamanda EYT açısından da son dakika gelişmeleri ise yaşanıyor. Emeklilik hak kazanmak için yaşa takılmış olanlar için konu yeniden gündeme gelerek mecliste görüşülecek.

EYT’li Vatandaşlar Müjdeli Haberi Bekliyor

Emeklilik hak kazanmak için yaşa takılmış olanlar için konu yeniden mecliste gündeme geleceğini savunan Koç, konu hakkında önemli adımların gerçekleştirileceği konusunda bir müjdeyi verdi.