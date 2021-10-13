Zeytin Yaprağı Çayı Nedir, Nasıl Yapılır, Ne İşe Yarar?

Zeytin bitkisinin yapraklarından elde edilen zeytin yaprağı özü oldukça faydalıdır ve tüketilmesi tavsiye edilir. Virüslere karşı adeta bir kalkan görevi üstlenen zeytin yaprağının çayının faydaları ise oldukça fazladır. Zeytin yaprağı çayının ne olduğu, ne işe yaradığı ve nasıl yapıldığı hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Grip ve nezle gibi bağışıklığı düşüren hastalıklar kış aylarının gelmesi ile beraber artabilir. Bu sebeple kış aylarında bitki çaylarına duyulan ihtiyaç artış gösterir ve bitkisel çözümler pek çok insanın tercihi olur. Zeytin ise her derde deva olarak görülmesi nedeni ile yapraklarından ve yağından sonra bu kez bu yapraklardan elde edilen bitki çayı ile araştırma konusu olmuştur.

Zeytin yaprağı özütü tarihsel olarak çeşitli enfeksiyonlar ile iltihapların önlenmesi ya da tedavisi için kullanılmış ve tavsiye edilmiştir. Kardiyovasküler hastalıklarda ve kronik hastalıklar ile Akdeniz diyetinin bağlantılı olduğu pek çok insan tarafından bilinir. Bu diyette meyveye, zeytinyağına odaklanılır ve Tunus, Fas ve Yunanistan gibi ülkelerde uzun yıllardan beri geleneksel olarak uygulanması tercih edilir.

Bir pamuğa bir iki damla zeytin yaprağı özü damlatılması ve yaranın üzerine koyulması tedavi için tercih edilen bir yöntem olmaktadır. Aynı zamanda Alzheimer hastalığına karşı olarak zeytin yaprağı çayı da koruyucu bir etki üstlenmektedir. Diğer taraftan parkinson hastalığına da zeytin yaprağı çayı iyi gelir ve kullanılması tavsiye edilir.

Zeytin yaprağı kolesterolü azaltma özelliği ile de bilinir ve doktorlar tarafından tüketilmesi tavsiye edilir. Bir çalışmada zeytin yaprağı ekstresi tabletleri alan insanların ortalama kan şekeri seviyelerinin düştüğü gözlemlenmiştir. Bir diğer fayda ise kilo vermeye yardımcı olmak olarak karşımıza çıkar ve pek çok insan tarafından tercih edilir. Kilo almaya yardımcı olduğu gibi obeziteyi önlemek konusunda da önem taşımaktadır.