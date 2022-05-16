45 Yaşında Erken Emekli Olmak İsteyenler İçin Müjdeli Haber Basına Yansıdı. Son dakika haberi geldi. 45 yaşında emekli olmak isteyenlere önemli haber. Erken emekli olmak istiyorsanız sizler için devletten haber geldi. Son dakika haberinde EYT bekleyenler ve 45 yaşında erken emekli olmak isteyenler için haber geldi.

Emekli olacak kişiler, ağır ve yıpratıcı işlerde çalıştıkları zaman, erken emekli olmabiliyorlar. 18 meslek dalı için bu hak tanınmaktadır. Son düzenleme sonrasında cezaevinde çalışan ve sağlık çalışanları da bu kategoriye dahil oldu. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte 45 meslek erken emekli olmak için olanak sağlandı. Emekli maaşları düşük olsa bile eyt için erken emekli olmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Daha önceleri 18 meslek sahibi olan kişiler, emeklilik zamanında erken emekli olabiliyordu. Şimdilerde ise bu meslek 45'e yükseldi. Erken emeklilik imkânı sunan yıpranma hakkı 2017 yılı Ağustos ayından itibaren çalışmaya başlayan kişiler için uygulanacak.

Fiili olarak çalışan kişilere, fiili hizmet süresi zammı, 360 gün normal çalışma süresi ile çalışanların, riskli sektörlerde ve kanunun öngördüğü sektörlerde çalışmaları durumunda tanımlanan bir hak olarak ön plana çıkıyor. Fazladan hizmet süresi eklenerek erken yaşta emekli olma imkânı sunuyor.

İlgili sektörlerde çalışan kişilerin yıpranma hakkından faydalanabilmeleri için bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu şarlardan ilki 5 yılık süre sınırı olarak ön plana çıkıyor. Riskli sektörlerde çalışanlar bu haktan yararlanabilmeleri için, hizmet süre zammı 5 yıldan fazla olmaması gerekiyor. Özel sektör söz konusu olduğunda bu süre 8 yıla kadar çıkabiliyor.