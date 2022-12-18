44.000 TL Ödeme Almak İsteyenlere 3 Banka Duyurdu! Bankaların ATM'sinde İşlem Yapmak Çok Basit Olacak

44000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan kampanyaya katılarak, artık başvuru onayı almaları durumunda ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilmeleri için banka ATM'sine giderek de işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. 44000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan bu kampanyalarda, kredi kullanacak olan vatandaşların banka müşterisi olması durumunda hemen internet bankacılığı uygulamaları üzerinden hesaplarına ödemeler yatırabilirler.

Bireysel İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altında verilecek olan bu kredi kampanyalarında sizlere uygun faiz oranlarıyla birlikte işlem yapacak olan Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank, aynı zamanda cep telefonunuz üzerinden Sms atarak da kredi kampanyasına katılmanıza olanak sağlamaktadır. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olmanız durumunda ihtiyaç kredisi ödemesinden faydalanabileceksiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, kredi işlemlerinizi uygun faiz oranlarıyla birlikte hızlı birşekilde yapabilirsiniz. En yakın banka şubesi üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar, kredi işlemlerini hızlı birşekilde gerçekleştirmek istiyorlarsa, 5 dakika içerisinde alacakları bu kredi kampanyalarıyla birlikte ağacın ihtiyacı olması durumunda 3 ay ertelemeli kredi kullanacaklar.

Başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar, banka şubelerine giderek işlemlerini kolay bir şekilde yapabilirler. Bankalar, ayrıca cep telefonu üzerinden SMS ile de kredi imkanı sağlamaya devam edecek. Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 32 80 numarasına mesaj gönderebilirsiniz. Denizbank üzerinden yapılacak olan bu kredi başvurusunda, cebimde kredi kampanyasına katılmış olacak ve onaylanan bu kredileri de hesabınıza yatırarak hemen kullanmış olacaksınız.

Sms ile kredi alabileceğiniz bir diğer banka ise Yapı Kredi Bankası olmaktadır. 44 11 numarasına, bireysel tc kimlik doğum tarihi ve aylık gelirinizi yazarak göndermeniz durumunda sizlere hemen aynı gün içinde sonuç verilmektedir. Tc kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara bankalar hemen aynı gün içinde işlem yaparak hesaplarına ödemeler yatırmaktadır.