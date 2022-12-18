Garanti Bankası Hesabı Olanların Artık Şubeler İle İşi Yok! İnternet Üzerinden de Nakit Alabilecekler

Garanti Bankası hesabı olan vatandaşlar, şubeler üzerinden yapmış oldukları tüm işlemlerde özellikle artık kredi işlemlerinde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapılabileceği bir haber verildi. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, son zamanlarda özellikle düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan kampanyalarda, banka müşterisi olan vatandaşlara internet üzerinden kredi ödemeleri gerçekleştirilecek.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, 36 ay vadeli kredilerden, sizlerde, Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen yararlanabilirsiniz. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, bireysel müşterilerin banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda emekli veya sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda kredi ödemeleri verilecek. Sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyorsanız, son işyerinizde 3 aydır sigortalı olarak çalışıyor olmanız, banka tarafından istenen şartların başında gelmektedir.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda ise emekli maaş hesapları üzerinden işlem yapmaları için maaş müşterisi olması gerekmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız tüm kredileri de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, kolay birşekilde yapabilirsiniz.

Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurularında kredi onayı alacak olan tüm vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda istedikleri zaman kredi ödemeleri hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır. Garanti Bankası, özellikle mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapan tüm vatandaşlara gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlarken aynı zamanda düşük faizli ve masrafsız işlem yapmaktadır.