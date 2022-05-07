TC kimlik numarasının son rakamına bakan kişiler 15.000 TL ödeme alıyorlar!

Kimlik numarasına 15.000 TL geliyor.Son zamanlarda, her evde para ihtiyacı ortaya çıktı. Ekonomik sorunlar, artan fiyat artışları ve yükselen döviz kurları bu sebeplerden biridir. Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar bile para ihtiyaçlarını bankalar aracılığıyla karşılamak istiyor. Finansal zorluk içindeki kişilere düşük faizli banka kredileri sağlayarak yüksek limitli kredi sağlarken uzun vadeli geri ödeme imkanı sunar. Son kampanyada T.C kimlik numaranıza başvurarak 15.000 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz. Ülkemizdeki özel bankalar ve kamu bankaları bu kampanyalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Yapı Kredi Bankası Kredisi

Kimlik numarasına 15.000 TL müjdesi geldi. Yapı Kredi Bankası, özellikle TV ve internet üzerinden kredi tanıtan ve satışını yapan lider bankalardan biridir. Banka müşterilerine düşük faizli krediler sunmaktadır. T.C Kimlik numaranız ile işlem yaparak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Acil paraya ihtiyacı olan kişilerin SMS ile Yapı Kredi Bankası'ndan kredi başvurusu yapmak istedikleri takdirde cep telefonlarına ücretli mesaj göndermeleri gerekmektedir. Mesaj alanına cep telefonunuzu girin, özel numaranızı yazın, bir boşluk bırakın, kimlik numaranızı yazın, bir boşluk bırakın ve aylık gelirinizi 4411'e gönderin. SMS ile başvuru yapamıyorsanız, banka yetkilisine gidebilirsiniz. Web sitesini ziyaret edin ve ne kadar kredi aldığınızı görmek için buradan tüketici kredisi başvurusunda bulunun. Düşük faiz oranları ile Yapı Kredi Bankası, 15.000 TL öderken ilk taksitinizi 90 gün erteleme fırsatı sunuyor.

Deniz Bank Kredisi

15.000 TL'yi basit bir taleple, yaşadığınız yerden SMS ile anında onay alabilirsiniz. Bu kampanyayı başlatan Denizbank, 18 yaşını doldurmuş ve kredi notu 1100 ve üzeri olan vatandaşlara 15.000 TL'ye kadar ödeme yapacak. Cep telefonunuzun mesaj alanına bakiyemi girin, bir boşluk bırakın ve TC Kimlik numaranızı 3280'e gönderin. Ayrıca banka hesabı olan müşteriler de bankanın mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi talebinde bulunabilirler. Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapmak istediğinde 5 dakika içerisinde kredi başvurusunda bulunarak kredi onayı alabilirsiniz.