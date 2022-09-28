40 bin TL nakit haberi geldi! Başvuru yapan TC kimlik numarasına göre ödemeler alabilecek

40000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartlara uygun olan tüm vatandaşlar için yapılan yeni kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı duyuruldu.

36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak Yapı Kredi Bankası üzerinden yapacağınız kredi başvurularında, banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara cep telefonları üzerinden SMS atarak da diledikleri zaman kredi imkanı sağlanacak.

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için aynı gün içinde kredi hizmeti verilecek ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak da kullandırılacaktır.

36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanacak olan tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda kredi hizmetinden faydalanabilmeleri için şartlara uygun olarak kredi işlemlerini hızlı bir şekilde yapabileceğini de söylemek istiyoruz.

Yapı Kredi Bankası kredi başvurusu...

Yapı Kredi Bankası kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden SMS atarak hemen işlemlerini kolay bir şekilde yapabilirler. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlar, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihlerini yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermesi durumunda SMS ile bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmış olacaklardır. Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması kullanan ve banka internet sitesi üzerinden de başvuru yapmak isteyen kişiler oturdukları yerden ihtiyaç kredisi kullanabilirler.