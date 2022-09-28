Ziraat Bankası Hesabınız Varsa Ekim 5'ine Kadar Başvuru Yapın! Bir Daha Bu Şans Size Gelmez!

Ziraat Bankası Banka hesabınızın olması durumunda ekim ayı içerisinde sizlere verilecek olan yeni nakit kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de işlemlerinizi yapabileceğinizin haberin edildi. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yapmış olduğu bu duyuruda, ekonomik sıkıntı yaşayan ve banka borçlarını kapatmak isteyen tüm vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte kredi vereceğini, ekim ayı ilk haftası içerisinde başvuru yapacak olan vatandaşlara da düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullandıracağını açıkladı.

Ziraat Bankası Bireysel müşteriler ile birlikte emekli olan vatandaşlara yapmış olduğu tüketici kredisi kampanyaları ile birlikte son zamanlarda adından söz ettirmeye devam ederken, kredi kullanacak olan vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi alabilmeleri için şartlara uygun olarak kredi kullanması gerekiyor. Ziraat Bankası, bireysel müşterileri için yapmış olduğu kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan bu kredilerde şartları uygun olarak krediler hızlı bir şekilde kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi başvurusu

Ziraat Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda son işyerlerinde 6 aydır toplamda ise oniki aydır sigorta primlerinin yatıyor olması gerekmektedir. Başvuru yapacak olan kişilerin kredi kullanabilmeleri için özellikle yeni bir işe başladı. olması durumunda ise kefil verilerek, kredi başvurusunda bulunabiliyor ve onay alabiliyor. Emekli olan vatandaşların bu banka üzerinden alacakları emekli kredileriyle birlikte, şubelere gitmeden de işlemlerini internet bankacılığı üzerinden yapabilmeleri için banka hesabı olması ve emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden de alması gerekmektedir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden sadece ihtiyaç kredisi kredisi değil, borç kapatma kredisi konut kredisi taşıt kredisi gibi yüksek limitli kredilerde de ihtiyacınız olan her türlü krediye başvuru yaparak alabilirsiniz.