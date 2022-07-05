Hindistan'ın HTE Projesi, Sel Uyarıları Vermek İçin Twitter'ı Kullanıyor

Muson yağmurları her yıl Mumbai'yi kasıp kavurduğunda, Hindistan'ın finans merkezinin sakinleri sosyal medya haberlerini sel memleriyle dolu buluyor - şehrin taşkın sokaklarında dolaşan Venedik gondollarından şişme botlarla işe giden ofis çalışanlarına kadar.

Bu yıl, bir araştırma enstitüsü sosyal medyanın daha pratik bir rol oynayabileceğini umuyor - sakinlerden mahallelerindeki sel hakkında ayrıntıları tweet atmalarını ve verileri gerçek zamanlı olarak coğrafi olarak spesifik sel uyarıları yayınlamak için kullanmalarını istiyor.

İnisiyatifin arkasındaki Hindistan Teknoloji Enstitüsü Bombay'ın iklim çalışmaları bölümünün başkanı Subimal Ghosh, “Şehir genelinde sel baskınlarını kendimiz izleyemediğimiz için toplumun yardımını almayı düşündük” dedi.

Avustralya ve Endonezya da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde, iklim araştırmacıları, sel gibi hava olaylarını izlemeye yardımcı olmak için sosyal medya aracılığıyla toplanan verileri giderek daha fazla kullanıyor.

Verilerin, acil durum müdahalesini ve kurtarma çabalarını iyileştirmek ve iklim değişikliği aşırı hava koşullarını körükledikçe daha da hayati hale gelecek olan tahminleri daha doğru hale getirmek için kullanılabileceğini söylüyorlar.

“Yakın gelecekte daha fazla aşırı yağış olaylarından etkileneceğimizden, iklim adaptasyonu için katılımcı modellere ihtiyacımız var. Google Haritalar'ın trafik için kırmızıyı gösterdiği gibi gerçek zamanlı sel gösterebileceğiz" dedi Ghosh.

Hindistan'ın Arap Denizi kıyısında yer alan finans başkenti, sivil verilere göre 2017 ve 2021 arasında yaklaşık bir düzine kez - 24 saat içinde 200 mm'den (7,9 inç) fazla yağış olarak tanımlanan "aşırı" yağış kaydetti.

Bu, önceki beş yıllık dönemde bu tür olayların sayısının iki katıdır.

Musondan hemen önce Haziran ayında başlatılan Hindistan Teknoloji Enstitüsü Bombay (IITB) projesi, bir bölgenin deniz seviyesinden yüksekliğini, mekansal yağış verilerini ve sakinlerin tweetlerini gösteren dijital yükseklik haritalarını kullanacak.

Örneğin, "ayak bileği derinliğinde" veya "diz derinliğinde" su olduğunu belirten tweetler, Twitter'dan taşkın derinliği ve konum bilgilerini çıkarmaya çalışacak otomatik bir sistem kullanılarak toplanacaktır.

Bu, bir portalda yayınlanacak tüm şehir için gerçek zamanlı sel bilgisi vermek için kullanılacaktır.

Örneğin, “Suyun önce hangi bölgelere pompalanması gerekiyor, trafik nasıl kontrol edilebilir ve insanlar evlerine nasıl ulaşabilir?” dedi Ghosh.