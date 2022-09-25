4 bankadan açıklama gecikmedi! Ödeme yapılacağı doğrulandı, Ziraat ve diğer tüm bankalar açıklamalar yaptı

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve Garanti Bankası üzerinden yapılan yeni duyuru sonrasında nakit ödemesi almak isteyen vatandaşlar için artık şartlara uygun olmaları durumunda internet üzerinden de ödemeler verileceği açıklandı. Banka şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar için kamu bankaları, yapılan bu açıklamalar sonrasında artık ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını duyurdu. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara acil kredi imkanından faydalanmak istiyorlarsa, şartlara uygun olarak bu banka şubelerine gitmeden de işlemlerini 5 dakika içerisinde yapabileceğini söylemek istiyoruz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusunu.....

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yedigün yirmidört saati kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak destek kredisinden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubeler üzerinden de destek veriliyor. Banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde bu üç banka üzerinden istediğinizi seçerek size uygun olan banka üzerinden kredi başvurunuzu yaparak, acil ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

Garanti Bankası, 50000 TL kredi başvurusu...

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olup, kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda 50000 TL için gelir belgesiz kredi başvurusunda bulunabiliyor. Garanti Bankasının resmi internet sitesine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak, işlemlerinizi gerçekleştirebilir veya size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek düşük faizli kredi kampanyasına katılmak istediğinizi söylerseniz kimliğiniz ve gelir belgeniz ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.