Garanti Bankası 10 Gün Sürecek Kampanya Duyurusunu Yaptı, Bankalar Doldu Taştı!

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında yeni nakit kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için 10 gün sürecek olan yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası hazırlandı. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altında verilecek olan bu kredilerde şartları uygun olan tüm vatandaşları 5 dakika içerisinde kredi sonucu öğrenmektedir.

Garanti Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altında vereceğim, bu kredilerde şartları uygun olan tüm vatandaşlara gelir belgesiz 50000 TL kadar kredi imkanı sağlarken, bu kredilerde en fazla sizlere 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturma imkanı sunacaktır. Garanti Bankası üzerinden 50000 TL ile birlikte 100000 TL arasında kredi kullanacak olan vatandaşlar, kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirerek, 24 ay vadeli kredi paketlerinden faydalanabilmektedirler.

Garanti Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Garanti Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini hızlı birşekilde yapacak olan tüm vatandaşlar için aynı gün içinde destek ödemeleri verilecek ve onaylanan bu kredilerde hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır.

Garanti Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi

Garanti Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için aynı dakika içerisinde kredi ödemelerini mobil uygulamalar üzerinden de kolay bir şekilde yapabileceğini söyledi. Kredi puanı 1100 ve üzerinde olan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan kişilerin son işyerlerinde 90 gündür sigortalı olarak çalışıyor olması, banka tarafından istenmektedir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi ödemelerinden faydalanabilmektedirler.

Garanti Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların banka hesabı olması durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabileceğini de söylemek istiyoruz. Emekli olan ve emekli maaşını bankalar üzerinden alan vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında verilecek olan kredilerde şartları uygun olan emekleri, ayrıca borç kapatma kredisi imkanı da sağlanmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve onaylanan kredileri, istediğiniz zaman, hesabınıza yatırarak da kullanabileceksiniz.