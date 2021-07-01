4 Banka Duyurusunu Yaptı 40.000 TL Gelir Belgesi Olmadan Kredi Dönemi Başladı, Sadece TC Kimlik Yeterli

TEB, Akbank, BBVA ve İş Bankası vatandaşa nefes olacak yeni fırsatı duyurdu! TEB, Akbank, BBVA ve İş Bankası tek tek duyurdu! TEB, Akbank, BBVA ve İş Bankası 40.000 TL değerinde kredi imkanı sunuyor. Müşterilerin nakit ihtiyacını sağlamaya yönelik kredi imkanı, dev fırsat niteliği taşıyor. Birçok bankanın çıkarttığı yeni kredi uygulaması sayesinde kefilsiz, şartsız kredi imkanı sağlanıyor. Üstelik ülkemizdeki vatandaşların kredi arayışında olduğu bu günlerde, halkın yanında olan bankalar; gelir belgesiz krediye de olanak sağlıyor.

Gelir Belgesiz Kredi İmkanı!

TEB, Akbank, BBVA ve İş Bankası bir çok kredi başvurusunda ön koşul niteliği taşıyan gelir belgesi varlığını askıya aldı. Artık gelir belgesi olmaksızın kredi başvurusunda bulunmak mümkün. Birçok banka müşteri taraftarı düzenlemelere devam ediyor. Gelir belgesi şartının kaldırılmasının yanı sıra TEB, Akbank, BBVA ve İş Bankası tarafından aynı şekilde kefil koşulu da ortadan kaldırıldı.

Kefilsiz, Şartsız 40.000 TL Kredi İçin Yapılması Gerekenler Neler?

Kefilsiz, şartsız 40.000 TL krediye ulaşmak için TEB, Akbank, BBVA veya İş Bankası müşterisi olmanız yeterli. Henüz belirtilen bankaların müşterisi değilseniz, çoğu banka internet üzerinden tek tıkla hizmet imkanı sağlıyor. Mobil uygulamalar veya resmi internet siteleri aracılığıyla dilediğiniz banka ile iletişim kurmanız mümkün. Ayrıca detaylı bilgi almak isteyenler de, en yakın şubeye giderek işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Gelir Belgesiz Kredi Şartları Neler?

Bilindiği gibi ülkemizde reşit olmak için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Bankalardan kredi alabilmek için de 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Kredi başvurusu yapmak için mutlaka bu koşulu sağlıyor olmanız gerekli. Aynı zamanda kredi başvurununuz onaylanması için kredi puanınızın da belirli seviyenin üzerinde olması gerekiyor.

40.000 TL Kefilsiz, Gelir Belgesiz Kredi İmkanı Sağlayan Bankalar

Resmi internet siteleri sayesinde bir çok online işlemi dilediğiniz yerden gerçekleştirmeniz mümkün hale geliyor. TEB, Akbank, Garanti BBVA ve İş Bankası da bu erişime olanak sağlayan bankalar arasında yer alıyor.

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankaların en kolay başvuru yöntemleri ile işlem yapabilirsiniz. TEB bankası üzerinden 4466 numarasına TC KİMLİK yazarak gönderebilirsiniz. Ayrıca, bu bankanın mobil uygulamasından kredi alabilirsiniz. Akbank ise Akbank SMS kredi kampanyasını yapıyor. Akbank üzerinden kredi alacak kişiler, 36 ay vadeye kadar kredi başvurusu yapmak için, Kredi TC KİMLİK yazarak 4425 numarasına mesaj atabilirsiniz. Garanti BBVA ve İş Bankası üzerinden ise hem mobil uygulamaları üzerinden hem de banka şubelerinden kimlikle kredi kullanabilirsiniz.

Emekli Gelir Belgesiz Kredi Alır mı?

Emekli olan kişiler de gelir belgesiz kredi alabileceklerdir. Kredi kullanmak isteyenler, belirli şartlara göre emekli maaşlarını bankaya taşırsa onay alacaktır. Emeklilere gelir belgesiz kredi alabilmeniz için banka kredi notu düşük olsa da onay verecektir. Bu sebeple emekliler bu kredi kampanyalarını banka şubelerinden öğrenebileceklerdir.