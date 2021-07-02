Ödemeler PTT Üzerinden Yapılacak! En Az 1000 En Fazla 15000 TL Nakit Verilecek, Kampanya Bugün Başladı

PTT üzerinden son dakika açıklama geldi. Ödemelerin de PTT üzerinden yapılacağı bu kampanyaya katılmak isteyenler, hemen 15000 TL'ye kadar nakit alabilecekler. Banka özellikle müşterilerinin bu destek kampanyasına katılarak, tüm ihtiyaçlarını gidereceğini söylüyor. Kendi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da yapılan bu duyuru, bugün itibariyle başvuru yapan kişilere verilecek. PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, Aktifbank ve ING Bank anlaşmalı olarak bu kredileri kullanabilecekler. Emekli maaşını PTT'den alanlar ise emekli maaşlarının üzerinde bu kredileri istedikleri zaman kullanabileceklerdir. Üstelik emekliler 15 bin TL değil, daha fazla nakit alabileceklerdir.

PTT Ödemeleri Başlattı

PTT üzerinden başlatılan bu nakit kampanyasına katılmak isteyenler, Aktifbank aracılığı ile kredi başvurusu yapabileceklerdir. PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler, PTT üzerinden kredi başvurusunu yaptıklarında hızlı ve anında sonuç alabileceklerdir. İhtiyaç kredisi aktifbank ve ing bank üzerinden verilecek. 15000 TL'ye kadar kullanacağınız bu kredileri bankalar en fazla 36 ay vade ile yaparak sizlere sunacaktır. PTT üzerinden yapılacak ödemelerde, sizlere hemen sonuç verilecektir. Kredilerde dilerseniz 3 ay erteleme de yapılıyor.

Kredi Taksitleri Ödemeleri PTT'ye Yapabilirsiniz.

Kredi taksit ödemelerini de PTT şubelerine yapılacaktır. Banka yapmış olduğu bu kampanya ile ayrıca Passolig kartı kullanan kişilere de hızlı hizmet vermektedir. PTT üzerinden alacağınız kredilerde, faiz oranları 1.90 ve üzerinde olacaktır. Bunun sebebi ise, banka kredi notu düşük olanlara da kredi verdiği içindir.

Duyuru Yapıldı, Başvuru Başladı

Kredi başvurusu yapmak isteyenler, Aktifbank'ın kredi başvuru sistemi ile hemen onay alabileceklerdir. Başvuru yapmak isteyenler, SMS ile ne kadar #kredi onayını aldıklarını görecekler. SMS ile başvuru için Kredi yazın boşluk bırakın TC KİMLİK numaranızı da yazarak 3050 numarasına bu mesajı gönderin. Mesaj sonrasında TC kimlik üzerinden başvurunuz değerlendirilecek ve kredi onayı alırsanız, size onay mesajı gelecektir. Onaylanan bu tutardaki krediyi, banka şubesine gitmeden, ev veya iş adresinizde kullanmak istiyorsanız, banka genel müdürlük sizi aradıktan sonra bunu belirtmeniz gerekmektedir. Banka genel müdürlük sizi aradıktan sonra, bu şekilde şubelere gitmeden de kredi kullanabileceksiniz.

ING Bank Kredisi

PTT ayrıca anlaşmayı ING Bank ile de yaptı. Size en yakın PTT şubesine giderek, kimliğinizle başvuru yapabilirsiniz. ING Bank üzerinden onay alaca kişiler, PTT şubelerine giderken, yanında cep telefonu da olması gerekmektedir. PTT üzerinden başvuru yapmak isteyenler, bu başvuru sonrasında onay alırsa, ING bank kredisi kullandırılacaktır. Bu kredilerde 36 ay vadeye kadar ve 3 ay vadeli verilmektedir. ING Bank, kredilerde 15000 TL'ye kadar onay verecek ve kişilerin kredi notuna göre faiz oranı uygulanacaktır. Banka ayrıca yaptığı açıklama da emekli maaşını PTT'den alan kişilere de PTT emekli kredisi vereceğini duyurdu. Emekli maaşını PTT'de ise, en yakın PTT'ye giderek kimlikle hemen ING Bank kredsi kullanabilirsiniz.