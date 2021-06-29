4 Banka Birleşti ve Duyuru Yaptı! 41 Yaşından Küçük, 20 Yaşından Büyük Kişilere, Kefilsiz, Senetsiz, Nakit Verilecek

Son Dakika: 4 Banka Birleşti ve Duyuru Yaptı! Sizlerde kredi almak istiyorsanız, bu 4 bankanın yeni yaptığı kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Kredileri genç olan kişilere verecekler. Çalışan ve esnaf olan kişiler, pandemi döneminde sıkıntılı günler geçirdiği için, bu kredi destekleri bu yaş grubundaki kişilere yapılmaktadır. Son dakika olarak duyurulan bu kampanyada kredi veren bankalar kendi faiz oranlarına göre kredileri onaylanayacaktır.

Kredi başvurusu yapacağınız 4 banka Vakıfbank, Şekerbank, Garanti BBVA ve Denizbank. Bu 4 bankadan kredi kullanacak kişiler, 20 ile 41 yaş altı olması durumunda, genç ihtiyaç destek kredisi kullanabileceklerdir. Bu kredileri almak isteyenlerde en az 1200 ve üzerinde bir kredi notunun olması şartı vardır.

Vakıfbank'tan Kredi Kampanyası

Vakıfbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin kredi notu ile birlikte, sigorta durumları da önemlidir. Kredi sonucu uygun olan kişilerin en az 12 aydır aynı iş yerinde sigortalı olması şartı Vakıfbank tarafından verilmektedir. Ayrıca bankadan daha önce kredi alan, hesabı olan kişiler de bu bankadan masrafsız kredi için Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabileceklerdir.

Şekerbank 50.000 TL'ye Kadar Kredi Verecek!

Şekerbank üzerinden 50.000 TL kredi alacak kişiler, banka şubelerine evrakları ile birlikte giderek başvuru yapması gerekiyor. Sigortalı olarak çalışan kişiler en az 5 aydır sigortası yatıyorsa kredi onayı alabileceklerdir. 50.000 TL'ye kadar verilen bu kredilerde toplam vade sayısı 36 olacak. 3 ay ertelemeli olarak da bu krediyi kullanabilirsiniz.

Garanti BBVA Hemen Onaylı Kredi

Kefilsiz olarak kredi almak isteyenler, en yakın Garanti BBVA şubelerine giderek kredi başvurularında bulunabileceklerdir. Garanti BBVA üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyenler, belirli şartlara göre bu kredileri hemen onay alarak, hesaplarına atabileceklerdir. Garanti BBVA üzerinden kredi kullanacak olan kişiler, kredilerini alabilmeleri için 1200 kredi notu ve sigortalılık durumunun 3 ay olması gerekmektedir. Şartlara uygunsanız, banka şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek başvuru yapabilirsiniz.

Denizbank'tan Anında Onay ve Uygun Kredi

Kampanya yapan bankalardan en sonuncusu olan Denizbank üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. 20 ile 41 yaş arasında olan kişiler, bu bankadan kredi onayı alabilmeleri için SMS atabilirler. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli kredi başvurusunu 3280 numarasına mesaj atarak yapabileceklerdir. 3280 SMS numarasına Kredim TC kimlik yazmanız yeterlidir. Bu şekilde 5 dakikada kredi sonucu cep telefonunuza gelecektir. Kredi sonucu uygun olan kişiler, en yakın banka şubesinden kimlikle kredi kullanabilirler.