İsveç Başbakanı Stefan Lofven İstifa Etti

İsveç Başbakanı Stefan Lofven Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Sosyal Demokrat liderin geçen hafta gensoru oylamasını kaybetmesinin ardından meclis başkanına yeni bir başbakan bulma görevi vererek istifa bildirisini teslim ettiğini söyledi.

Bir basın toplantısında yaptığı konuşmada Löfven, "Başbakanlıktan görevden alınmayı talep ettim," diyerek, yeniden atanmasını güvence altına alabilecek milletvekillerinden yeni destek bulma çabalarında yenilgiyi kabul etti.

"Şimdiye kadar aldığım en zor siyasi karar."

Lofven, Sol Parti'nin desteğini çekmesinin ardından 21 Haziran'da parlamentoda güvenoyu kaybetti ve hem merkez sol hem de merkez sağ bir hükümet kurmak için yeterli desteği sağlamaya çalışırken çılgınca müzakereleri tetikledi. İsveç'in Sosyal Demokrat başbakanı, yedi yıl iktidarda kaldıktan sonra, yeni inşa edilen daireler için kira kontrollerini kolaylaştıran tartışmalı bir plan yüzünden geçen hafta güvenoyu kaybetmişti.

Parlamentoda yeni bir destek bulmak için bu gece gece yarısına kadar vakti vardı, bu da yeni bir hükümet bulma işini yeniden atanma beklentisiyle konuşmacıya devretmesine veya erken seçim çağrısı yapmasına olanak sağladı.

Eski bir sendika patronu ve kaynakçı olan Lofven, 2018'den beri Yeşiller ile kırılgan bir azınlık koalisyonuna başkanlık ediyor ve iktidarda kalmak için iki küçük merkez sağ partinin ve Sol Parti'nin desteğine güveniyor.

Merkez sol ve merkez sağ bloklar artık parlamentoda eşit şekilde dengeleniyor ve kamuoyu yoklamaları genel seçimin resmi değiştirmeyebileceğini gösteriyor.

Lofven'in 2018'deki sonuçsuz seçimlerin ardından hükümeti kurması dört ay sürdü.

2018'den bu yana Parlamento Başkanı Andreas Norlen, hükümet kurabilecek parti liderlerine soracak. Bu görüşmeleri hangi parti liderlerinin başlatabileceğine tek başına karar verir.

100 Riksdagen'in 349 sandalyesiyle İsveç'in en büyük partisine başkanlık eden Lofven'in bu görüşmelere başlaması bekleniyor.

Barınma krizi

Siyasi drama, İsveç'in bir konut krizinin ortasında olması ve ülkede emlak fiyatlarının hızla artmasıyla ortaya çıktı.

Lofven hükümeti, pandemide fiyatlar hızlandığı için bir deregülasyon planını desteklemişti.

İsveç'in büyük şehirlerde uygun fiyatları sürdürmeyi amaçlayan kiralar konusunda katı düzenlemeleri olsa da, bu, emlak geliştiricilerini kiralık pazar için yeni evler inşa etmekten caydırıyor.

İnsanlar kendilerini yıllarca kira kontratı beklerken bulabilirken, fiyatlar yükseldikçe mülk satın almak giderek zorlaşıyor.